I zauważa, że w Sejmie utrzymywana jest nieprzejrzystość dodatków mimo ciągłego wzrostu uposażenia. Jego podstawowa wartość do połowy 2021 roku wynosiła 80 16,60 zł, po czym wzrosła do 12 826,64 zł. W styczniu była kolejna podwyżka: do 13 467,92 zł. To oficjalne dane, które nie zawsze mają ścisły związek z wynagrodzeniem rzeczywistym. Jak wynika z analizy NIK, choć w 2024 roku uposażenie formalnie się nie zmieniło, w rzeczywistości posłowie zaczęli zarabiać o 568,60 zł więcej niż rok wcześniej.

Na tym nie koniec podwyżek, bo stale rośnie też ryczałt na biuro poselskie, a także comiesięczny ryczałt dla parlamentarzystów na najem mieszkania w stolicy. Ten ostatni wynosi od stycznia 4,5 tys. zł. Podniesiono go o 500 zł, choć zgodnie z analizami rynku najmu w ostatnich miesiącach ceny w Warszawie wcale nie rosły. – Informacja o beneficjentach ryczałtu powinna znajdować się na stronie sejmowych, bo choć posłowie nie biorą tych pieniędzy do ręki, jest to de facto element ich uposażenia – zauważa Radosław Karbowski.