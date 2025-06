Informacje o ewentualnym zamknięciu Cieśniny Ormuz pojawiały się już wcześniej, jeszcze przed atakiem USA na cele w Iranie. W czwartek irańska agencja Mehr – powołując się na Behnama Saidiego z komisji bezpieczeństwa w irańskim parlamencie – informowała, że Teheran w związku z ostatnimi atakami Izraela rozważa taki krok.

Dlaczego Cieśnina Ormuz jest tak istotna?

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską, jej północne wybrzeże należy do Iranu. Cieśnina oddziela od siebie Iran oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman. Największe wyspy położone w cieśninie – Gheszm i Ormuz – należą właśnie do Iranu.

Cieśnina Ormuz odgrywa niezwykle ważną rolę, jeśli chodzi o transport ropy wydobywanej na Bliskim Wschodzie. Dziennie przepływa przez nią ok. 17,4 mln baryłek ropy (niektóre szacunki mówią nawet o ponad 20 mln), co stanowi ok. 20 proc. światowego zużycia tego surowca. Szacuje się, że przez Cieśninę Ormuz przechodzi 40 proc. ropy transportowanej drogą morską i 20 proc. całego światowego transportu ropy. Przez Cieśninę Ormuz przebiega jedyny szlak pozwalający transportować ropę z Zatoki Perskiej.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Państwami, które korzystają z Cieśniny Ormuz do transportu ropy drogą morską, są Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar (ten ostatni transportuje przez jej wody głównie skroplony gaz – LPG). Ok. 80 proc. ropy transportowanej tym szlakiem trafia na rynki azjatyckie – do Chin, Indii, Korei Południowej czy Japonii.