Odbudowa Ukrainy to nie tylko infrastruktura i inwestycje, lecz proces społeczny i polityczny, który może stać się fundamentem nowego modelu współpracy z Europą. Czy pomoc – także w ramach Ukraine Facility – stanie się narzędziem odbudowy kapitału społecznego i pojednania, czy raczej placem budowy dla interesów zewnętrznych? Czy możliwa jest odbudowa, która naprawdę służy wszystkim? To pytania, które wymagają nie tylko strategii ekonomicznej, ale także głębokiego namysłu nad wartościami, jakie mają kształtować przyszłość kraju. Jednocześnie konieczne jest stworzenie przejrzystych mechanizmów kontroli, by uniknąć nieprawidłowości. Tylko wtedy odbudowa może stać się symbolem nie zależności, lecz suwerenności i solidarności.

Udział w panelu zapowiedzieli: Jock Mendoza-Wilson, dyrektor ds. stosunków międzynarodowych i inwestorskich, System Capital Management z Ukrainy; Dominique Menu, członek rady nadzorczej, przewodniczący Komitetu ds. Oceny Ryzyka, Ukreximbank z Francji; Oleg Dubisz, przewodniczący rady, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza z Ukrainy; Merel Selleslach, ekspert z Flamandzkiego Instytutu Pokoju z Belgii; Martin Geiger, doradca, Federalne Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Handlu Zagranicznego (BWA) z Niemiec; oraz Dariusz Szymczycha, pierwszy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek, 2 września w południe prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku liczba gości ponownie przekroczy 6000 osób, które będą uczestniczyć w ponad 500 panelach, sesjach, wydarzeniach specjalnych i spotkaniach autorskich. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl.

Materiał Partnera