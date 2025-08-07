Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Szef Sztabu Głównego izraelskiej armii na wojennej ścieżce z Netanjahu

Generał Eyal Zamir sprzeciwia się planom Beniamina Netanjahu, zakładającym pełną okupację Strefy Gazy. Podkreśla wagę debaty i merytorycznego sprzeciwu. Popierają go bliscy więzionych przez Hamas zakładników.

Publikacja: 07.08.2025 20:16

Generał Eyal Zamir

Generał Eyal Zamir

Foto: PAP/EPA, PABIR SuLTAN

Agnieszka Kazimierczuk

Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela (IDF), generał dywizji Eyal Zamir, zajął w ostatnich dniach wyjątkowo krytyczne stanowisko wobec planu premiera Beniamina Netanjahu, dotyczącego pełnej okupacji Strefy Gazy.

Plan Netanjahu zakłada przejęcie kontroli nad najbardziej zaludnionymi i strategicznymi rejonami – Gazą Północną oraz obozami w środkowej części Strefy Gazy, z przesiedleniem znacznej części ludności na południe w kierunku strefy humanitarnej Mawasi. Ruch ten ma na celu zniszczenie struktur terrorystycznych Hamasu i wymuszenie uwolnienia zakładników, ale jednocześnie budzi obawy przed eskalacją kryzysu humanitarnego oraz konsekwencjami politycznymi i wojskowymi tej okupacji. Sprzeciwia mu się między innymi szef Sztabu Generalnego Izraela i bliscy przetrzymywanych przez Hamas zakładników.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Dyplomacja
Izraelskie MSZ wezwało ambasadora RP. Powodem wpis szefa rządu

Dowódca IDF podkreśla kulturę otwartej debaty i wyrażania sprzeciwu

Generał Zamir podkreślił, że kultura debat i wyrażania sprzeciwu w Siłach Obronnych Izraela jest nieodłączną częścią ich działalności i historią narodu. Przekonywał, że wyrażanie własnych opinii w sposób merytoryczny, niezależny i profesjonalny pozostaje fundamentem w funkcjonowaniu IDF.

Reklama
Reklama

Według informacji medialnych, Zamir ostrzegał, że taka pełna okupacja „wciągnie Izrael w czarną dziurę”, zmusi do wzięcia na siebie odpowiedzialności za około dwa miliony Palestyńczyków, co pociągnie za sobą wieloletnią operację oczyszczania terenu, wystawi żołnierzy na długotrwałą walkę partyzancką i co najgroźniejsze – zagrozi przetrzymywanym przez Hamas około 50 zakładnikom. Najprawdopodobniej 20 z nich jeszcze żyje. Generał wskazał również na problem przeciążenia armii oraz spadku morale, szczególnie w kontekście rezerwistów wykorzystywanych w działaniach wojennych.

Generał Zamir kilkakrotnie popadł w konflikt z premierem Netanjahu oraz jego zwolennikami z rządu, którzy forsują plan rozszerzenia działań wojskowych w Gazie. Według doniesień, po jednej z debat Zamir miał być gotów zrezygnować ze swojego stanowiska, jeśli rząd wymusi na nim realizację planu pełnej okupacji Strefy Gazy.

Czytaj więcej

Czy Karol Nawrocki, którego Donald Trump otwarcie poparł w trakcie kampanii wyborczej, zapraszając d
Komentarze
Jędrzej Bielecki: Beniamin Netanjahu poróżni Polskę z USA

Rządowa oficjalna odpowiedź brzmiała, że IDF jest gotowy do realizacji każdej decyzji podjętej przez Radę Bezpieczeństwa. Wcześniej padła też sugestia, że jeśli Zamir się z tymi planami nie zgadza, powinien złożyć rezygnację. 

Rodziny zakładników popierają Zamira

Forum Zakładników i Zaginionych Rodzin wezwało generała Zamira do sprzeciwienia się temu planowi.  „Szefie sztabu, prosimy cię o wytrwałość. Jesteś naczelnym dowódcą. Nie wyrażajcie zgody na narażanie naszych bliskich” – głosi oświadczenie.

Forum oświadczyło, że opinia publiczna popiera porozumienie, które uwolni wszystkich 50 zakładników, w tym ciała  co najmniej 28, których śmierć potwierdziły władze Izraela. „Każda inna decyzja będzie ewidentnie nieludzka i oznaczać będzie katastrofę dla zakładników i całego Izraela” – ostrzegają członkowie Forum.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Sobotnia demonstracja na Placu Zakładników, Tel Awiw, 2 sierpnia
Konflikty zbrojne
Hamas zapowiada: Nie złożymy broni. Tragiczny stan przetrzymywanych zakładników

„Rodziny zakładników wzywają dowódców Sił Obronnych Izraela (IDF) na wszystkich szczeblach, aby nie działali w sposób, który zagrażałby życiu zakładników i uniemożliwiał powrót ciał” – czytamy w oświadczeniu.

Szef IDF: Osiągnęliśmy, a nawet przekroczyliśmy nasze cele

Eyal Zamir, na kilka godzin przed posiedzeniem gabinetu w sprawie zatwierdzenia pełnej okupacji Gazy, powiedział, że Siły Obronne Izraela zbliżyły się do końcowych etapów rozpoczętej w maju operacji Rydwany Gedeona.

– Osiągnęliśmy, a nawet przekroczyliśmy nasze cele. Mamy teraz możliwość ustanowienia nowej rzeczywistości bezpieczeństwa wzdłuż granicy, jednocześnie utrzymując ciągłą presję na wroga – powiedział Zamir.

Zaplanowane na czwartkowy wieczór posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ma podjąć ostateczną decyzję w tej kwestii, a spór pomiędzy szefem IDF a politykami pozostaje jednym z ważniejszych elementów obecnej sytuacji w Izraelu.

Pomimo potencjalnego sprzeciwu kilku ministrów, Netanjahu prawdopodobnie uzyska większość w gabinecie wysokiego szczebla ds. bezpieczeństwa, aby poprzeć propozycję pełnej okupacji Strefy Gazy i rozszerzenia działań operacyjnych, w tym na obszary, w których najprawdopodobniej przetrzymywani są zakładnicy. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński

Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela (IDF), generał dywizji Eyal Zamir, zajął w ostatnich dniach wyjątkowo krytyczne stanowisko wobec planu premiera Beniamina Netanjahu, dotyczącego pełnej okupacji Strefy Gazy.

Plan Netanjahu zakłada przejęcie kontroli nad najbardziej zaludnionymi i strategicznymi rejonami – Gazą Północną oraz obozami w środkowej części Strefy Gazy, z przesiedleniem znacznej części ludności na południe w kierunku strefy humanitarnej Mawasi. Ruch ten ma na celu zniszczenie struktur terrorystycznych Hamasu i wymuszenie uwolnienia zakładników, ale jednocześnie budzi obawy przed eskalacją kryzysu humanitarnego oraz konsekwencjami politycznymi i wojskowymi tej okupacji. Sprzeciwia mu się między innymi szef Sztabu Generalnego Izraela i bliscy przetrzymywanych przez Hamas zakładników.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Zburzona przez Izrael Strefa Gazy widziana z pokładu niemieckiego samolotu zrzucającego pomoc humani
Konflikty zbrojne
Wiceszefowa KE mówi, że działania Izraela w Gazie przypominają ludobójstwo
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Czy dojdzie do spotkania przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina?
Konflikty zbrojne
Wkrótce koniec wojny na Ukrainie? Nieoficjalnie: Rosja otrzymała korzystną ofertę
Mgliste perspektywy Putina na froncie. Powoli, bez sukcesów
Konflikty zbrojne
Mgliste perspektywy Putina na froncie. Powoli, bez sukcesów
Koko Tanimoto – jedna z ocalałych. W czasie wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie miała osiem miesięcy
Konflikty zbrojne
Hiroszima idzie w zapomnienie
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Rosja rozważa powietrzne zawieszenie broni. Polityczny „prezent” dla Trumpa?
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie