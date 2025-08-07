Szef Sztabu Głównego izraelskiej armii na wojennej ścieżce z Netanjahu

Według informacji medialnych, Zamir ostrzegał, że taka pełna okupacja „wciągnie Izrael w czarną dziurę”, zmusi do wzięcia na siebie odpowiedzialności za około dwa miliony Palestyńczyków, co pociągnie za sobą wieloletnią operację oczyszczania terenu, wystawi żołnierzy na długotrwałą walkę partyzancką i co najgroźniejsze – zagrozi przetrzymywanym przez Hamas około 50 zakładnikom. Najprawdopodobniej 20 z nich jeszcze żyje. Generał wskazał również na problem przeciążenia armii oraz spadku morale, szczególnie w kontekście rezerwistów wykorzystywanych w działaniach wojennych.

Generał Zamir kilkakrotnie popadł w konflikt z premierem Netanjahu oraz jego zwolennikami z rządu, którzy forsują plan rozszerzenia działań wojskowych w Gazie. Według doniesień, po jednej z debat Zamir miał być gotów zrezygnować ze swojego stanowiska, jeśli rząd wymusi na nim realizację planu pełnej okupacji Strefy Gazy.

Rządowa oficjalna odpowiedź brzmiała, że IDF jest gotowy do realizacji każdej decyzji podjętej przez Radę Bezpieczeństwa. Wcześniej padła też sugestia, że jeśli Zamir się z tymi planami nie zgadza, powinien złożyć rezygnację.

Rodziny zakładników popierają Zamira

Forum Zakładników i Zaginionych Rodzin wezwało generała Zamira do sprzeciwienia się temu planowi. „Szefie sztabu, prosimy cię o wytrwałość. Jesteś naczelnym dowódcą. Nie wyrażajcie zgody na narażanie naszych bliskich” – głosi oświadczenie.

Forum oświadczyło, że opinia publiczna popiera porozumienie, które uwolni wszystkich 50 zakładników, w tym ciała co najmniej 28, których śmierć potwierdziły władze Izraela. „Każda inna decyzja będzie ewidentnie nieludzka i oznaczać będzie katastrofę dla zakładników i całego Izraela” – ostrzegają członkowie Forum.