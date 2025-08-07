Szef Sztabu Głównego izraelskiej armii na wojennej ścieżce z Netanjahu

Aktualizacja: 07.08.2025 22:49 Publikacja: 07.08.2025 20:16
Generał Eyal Zamir
Foto: PAP/EPA, PABIR SuLTAN
Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela (IDF), generał dywizji Eyal Zamir, zajął w ostatnich dniach wyjątkowo krytyczne stanowisko wobec planu premiera Beniamina Netanjahu, dotyczącego pełnej okupacji Strefy Gazy.
Plan Netanjahu zakłada przejęcie kontroli nad najbardziej zaludnionymi i strategicznymi rejonami – Gazą Północną oraz obozami w środkowej części Strefy Gazy, z przesiedleniem znacznej części ludności na południe w kierunku strefy humanitarnej Mawasi. Ruch ten ma na celu zniszczenie struktur terrorystycznych Hamasu i wymuszenie uwolnienia zakładników, ale jednocześnie budzi obawy przed eskalacją kryzysu humanitarnego oraz konsekwencjami politycznymi i wojskowymi tej okupacji. Sprzeciwia mu się między innymi szef Sztabu Generalnego Izraela i bliscy przetrzymywanych przez Hamas zakładników.
Generał Zamir podkreślił, że kultura debat i wyrażania sprzeciwu w Siłach Obronnych Izraela jest nieodłączną częścią ich działalności i historią narodu. Przekonywał, że wyrażanie własnych opinii w sposób merytoryczny, niezależny i profesjonalny pozostaje fundamentem w funkcjonowaniu IDF.
Według informacji medialnych, Zamir ostrzegał, że taka pełna okupacja „wciągnie Izrael w czarną dziurę”, zmusi do wzięcia na siebie odpowiedzialności za około dwa miliony Palestyńczyków, co pociągnie za sobą wieloletnią operację oczyszczania terenu, wystawi żołnierzy na długotrwałą walkę partyzancką i co najgroźniejsze – zagrozi przetrzymywanym przez Hamas około 50 zakładnikom. Najprawdopodobniej 20 z nich jeszcze żyje. Generał wskazał również na problem przeciążenia armii oraz spadku morale, szczególnie w kontekście rezerwistów wykorzystywanych w działaniach wojennych.
Generał Zamir kilkakrotnie popadł w konflikt z premierem Netanjahu oraz jego zwolennikami z rządu, którzy forsują plan rozszerzenia działań wojskowych w Gazie. Według doniesień, po jednej z debat Zamir miał być gotów zrezygnować ze swojego stanowiska, jeśli rząd wymusi na nim realizację planu pełnej okupacji Strefy Gazy.
Rządowa oficjalna odpowiedź brzmiała, że IDF jest gotowy do realizacji każdej decyzji podjętej przez Radę Bezpieczeństwa. Wcześniej padła też sugestia, że jeśli Zamir się z tymi planami nie zgadza, powinien złożyć rezygnację.
Forum Zakładników i Zaginionych Rodzin wezwało generała Zamira do sprzeciwienia się temu planowi. „Szefie sztabu, prosimy cię o wytrwałość. Jesteś naczelnym dowódcą. Nie wyrażajcie zgody na narażanie naszych bliskich” – głosi oświadczenie.
Forum oświadczyło, że opinia publiczna popiera porozumienie, które uwolni wszystkich 50 zakładników, w tym ciała co najmniej 28, których śmierć potwierdziły władze Izraela. „Każda inna decyzja będzie ewidentnie nieludzka i oznaczać będzie katastrofę dla zakładników i całego Izraela” – ostrzegają członkowie Forum.
„Rodziny zakładników wzywają dowódców Sił Obronnych Izraela (IDF) na wszystkich szczeblach, aby nie działali w sposób, który zagrażałby życiu zakładników i uniemożliwiał powrót ciał” – czytamy w oświadczeniu.
Eyal Zamir, na kilka godzin przed posiedzeniem gabinetu w sprawie zatwierdzenia pełnej okupacji Gazy, powiedział, że Siły Obronne Izraela zbliżyły się do końcowych etapów rozpoczętej w maju operacji Rydwany Gedeona.
– Osiągnęliśmy, a nawet przekroczyliśmy nasze cele. Mamy teraz możliwość ustanowienia nowej rzeczywistości bezpieczeństwa wzdłuż granicy, jednocześnie utrzymując ciągłą presję na wroga – powiedział Zamir.
Zaplanowane na czwartkowy wieczór posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ma podjąć ostateczną decyzję w tej kwestii, a spór pomiędzy szefem IDF a politykami pozostaje jednym z ważniejszych elementów obecnej sytuacji w Izraelu.
Pomimo potencjalnego sprzeciwu kilku ministrów, Netanjahu prawdopodobnie uzyska większość w gabinecie wysokiego szczebla ds. bezpieczeństwa, aby poprzeć propozycję pełnej okupacji Strefy Gazy i rozszerzenia działań operacyjnych, w tym na obszary, w których najprawdopodobniej przetrzymywani są zakładnicy.
