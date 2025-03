Pierwszą kieruje Adam Orliński z PSL–Trzeciej Drogi, drugą – Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS, jednak dopiero niedawno zostali przewodniczącymi, co zmniejsza kontrowersje dotyczące dodatków do uposażenia. Powód rzadkich spotkań? – Nasza podkomisja de facto zaczęła działać w styczniu, gdy wybrała swoje władze – mówi Stachowiak-Różecka. – Właśnie odbyliśmy pierwsze posiedzenie, a w marcu zaplanowane są dwa – dodaje.

Podkomisji, które odbyły po trzy posiedzenia, jest pięć, w tym podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego kierowana przez Katarzynę Kierzek-Koperską z KO, podkomisja stała do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji Sił Zbrojnych Andrzeja Grzyba z PSL, a także podkomisja stała do spraw wypracowania nowej krajowej strategii leśnej Magdaleny Filiks z KO. Ci posłowie pełnią funkcje przewodniczących od około roku, więc powodów do wymówek mają mniej.

Zdaniem eksperta powinno się ograniczyć dodatki przyznawane przewodniczącym podkomisji

– Trudno posądzać kogoś o to, że swoją funkcję pełni tylko dla pieniędzy. Część osób wyznaje po prostu zasadę, że jeśli dają, to biorę. Podkomisje to rzekomo poważny organ do realizowania poważnych zadań. Ale to niestety nie koreluje z liczbą spotkań niektórych zespołów w skali roku – ocenia Radosław Karbowski. Jego zdaniem powinno wprowadzić się zasadę, zgodnie z którą przewodniczący podkomisji dostaje dodatek tylko wtedy, gdy rzeczywiście ona pracuje.

Czy faktycznie inflacja podkomisji jest negatywnym zjawiskiem? Nie zgadza się z tym Mirosława Stachowiak-Różecka. – Komisje głównie pracują nad konkretnymi projektami ustaw, często pod presją czasu. Podkomisje dają szansę na zabranie głosu przez stronę społeczną – mówi. – Dobrze prowadzone podkomisje, z dobrym planem pracy i dobrą bazą gości, są bardzo ważną częścią procedury parlamentarnej – przekonuje.