Szłapkę pytano w czasie konferencji prasowej, jakie jest stanowisko rządu ws. sygnałów o tym, że w II turze wyborów prezydenckich doszło do nieprawidłowości albo wręcz do sfałszowania wyniku.

Reklama

II tura wyborów prezydenckich w Polsce. Adam Szłapka: Minister sprawiedliwości sprawdza czy doszło do nieprawidłowości

– Dopóki nie zostaną udowodnione nieprawidłowości, które są sprawdzane, nie ma podstaw, żeby kwestionować wyniki wyborów – odparł rzecznik.

– Rządu dotyczy to, co może robić minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który sprawdza, czy doszło do nieprawidłowości. Jeśli są takie, jak np. sytuacja w Kamiennej Górze, to wszczyna postępowanie – mówił też Szłapka.

Rzecznika pytano o poranny wywiad I prezes SN Małgorzaty Manowskiej, która stwierdziła, że spośród 50 tys. protestów wyborczych, które wpłynęły do Sądu Najwyższego, ok. 90 proc. to tzw. giertychówki, czyli protesty sporządzone według wzoru udostępnionego w internecie przez posła KO Romana Giertycha.