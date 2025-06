Szef MSZ przyznał, że tak już się dzieje. – Rosja, w zbójecki sposób korzystając z okazji, zintensyfikowała naloty, bombardowania, mamy kolejny dzień siania śmierci w Kijowie i w innych miastach – mówił.

Sikorski wyraził przekonanie, że w tym tygodniu dojdzie do uzgodnienia 18. pakietu sankcji, jaki UE ma nałożyć na Rosję. – Rosja prowadzi gospodarkę wojenną, od stuleci w tym kraju dobrobyt obywateli się nie liczy, liczą się chore ambicje przywódców, ale my musimy robić to, co w naszej mocy. Niestety, zwiększenie napięcia na Bliskim Wschodzie powoduje wzrost cen ropy, a to powoduje wzrost wpływów do rosyjskiego budżetu – mówił jednocześnie.

– Przy cenie powyżej 60 dolarów za baryłkę zaczyna być opłacalne wydobycie ropy łupkowej w USA. To element stabilizacyjny – zaznaczył Sikorski.

A czy po ataku USA na Iran Sikorski widzi zagrożenie, że kraje tzw. Globalnego Południa zaczną zarzucać państwom Zachodu podwójne standardy: tzn. oskarżanie Rosji o agresję na sąsiada w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone same dokonują agresji przeciwko innemu państwu?