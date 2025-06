Iran może kontynuować ataki na Izrael

Pierwszą reakcją Iranu na atak USA na jego obiekty jądrowe był atak na Izrael, a nie na bazy amerykańskie. Irańskie rakiety uderzyły w budynki w Tel Awiwie. Według izraelskiego ministerstwa zdrowia w nocy i w niedzielę rano do szpitali trafiło 86 osób.

Władze w Teheranie, świadome, że mogą nie być w stanie wytrzymać pełnej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi i mający nadzieję, że Trump ograniczy swoje zaangażowanie po niedzielnym ataku, Iran może po prostu dążyć do utrzymania obecnego stanu, walcząc tylko z Izraelem. Prezydent USA może zdecydować się na podobny manewr, który zastosował w 2020 roku, przeprowadzając zamach na irańskiego generała Ghasema Sulejmaniego. Iran może być zmuszony do przeprowadzenia działań odwetowych, aby zachować twarz, może to być reakcja bez ofiar, podobna do tej z 2020 r., kiedy to wystrzelono salwę rakiet w kierunku amerykańskich baz w Iraku, co spowodowało u amerykańskiego personelu, ale nie spowodowało ofiar śmiertelnych.

Iran może zdecydować się na cyberataki i akty terroryzmu

Emerytowany generał dywizji James „Spider” Marks, szef strategii geopolitycznej w banku inwestycyjnym Academy Securities, powiedział CNN, że Izrael „całkiem skutecznie zniszczył zdolność Iranu do wystrzelenia dość pokaźnego arsenału rakiet”. Jednocześnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI), mimo osłabienia, dysponuje ogromnym potencjałem w regionie i poza nim. - Jesteśmy podatni na ataki na całym świecie, gdzie KSRI ma wpływy lub może działać w sposób asymetryczny - ocenił gen. Marks.

Iran może wrócić do rozmów nuklearnych

Iran odmówił powrotu do negocjacji do czasu prowadzenia przez Izraela ataków. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział, że nie wie, „ile miejsca pozostało na dyplomację” po amerykańskich atakach na irańskie obiekty nuklearne.