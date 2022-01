Hołownia: Będę brał 500+, by dzieci miały kapitał w świecie popsutym przez PiS

Dopóki to będzie możliwe to tak - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem lider Polski 2050, Szymon Hołownia, pytany o to czy będzie brał dodatek 500plus na drugie dziecko, które ma mu się urodzić.