Irak już nie chce pomocy wojskowej USA. Kiedy siły amerykańskie wycofają się z kraju?

Jak informuje portal The Hill, Waszyngton utrzyma jednak pewną liczbę żołnierzy, aby kontynuować walkę z globalnym terroryzmem. Administracja USA nie podaje jednak szczegółów na temat oczekiwanej liczby żołnierzy ani sposobu, w jaki będzie przebiegać wycofywanie wojsk. Obecnie w Iraku przebywa około 2500 żołnierzy amerykańskich.

Operacja ta ma nastąpić w dwóch fazach, przy czym misja Inherent Resolve (misja antyterrorystyczna w Iraku) zakończy się we wrześniu 2025 r., ale będzie kontynuowana w formie przejściowej co najmniej do września 2026 r., kiedy to nastąpi jej formalne zakończenie.

Rząd Iraku zaprosił wojska USA do kraju

Stany Zjednoczone wysłały wojska do ​​Iraku w 2014 r. na zaproszenie rządu irackiego, który w tamtym czasie walczył z rosnącym zagrożeniem ze strony ISIS. Państwo Islamskie zajęło wówczas ogromne połacie Iraku i północno-wschodniej Syrii.

Na początku tego miesiąca iraccy urzędnicy ogłosili publicznie, że Stany Zjednoczone wycofają swoje wojska w dwóch fazach. Pierwsza zaczyna się teraz i będzie trwać do 2025 r., a ostatnia faza zakończy się w 2026 r. Oczekuje się, że w rejonie Kurdystanu pozostaną niewielkie siły.