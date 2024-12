Zamachowcy chcieli zabić papieża. Franciszek ujawnia szczegóły

Papież Franciszek w Iraku, fotografia z 7 marca 2021 r. Foto: REUTERS/Yara Nardi

Zamachowcy chcieli zabić papieża Franciszka – zostali zlikwidowani

W książce „Nadzieja”, która ma ukazać się 14 stycznia 2025 r. Franciszek ujawnił, że Watykan został poinformowany o próbie zamachu przez brytyjski wywiad. Dodał, że dzień później zapytał przedstawiciela służb bezpieczeństwa o los niedoszłych zamachowców. „Dowódca odpowiedział lakonicznie: »Już ich nie ma. Iracka policja namierzyła ich i wysadziła w powietrze«” - napisał.

Podczas pielgrzymki do Iraku papież przyjechał m.in. do Mosulu - drugiego co do wielkości irackiego miasta, które w latach 2014-2017 było zajęte przez tzw. Państwo Islamskie. Papież odwiedził tam ruiny czterech kościołów i wystosował apel o pokój. W czasie podróży Watykan nie ujawniał wielu informacji na temat tego, jak wizyta została zabezpieczona. Niektóre wydarzenia pielgrzymki, organizowanej w czasie, gdy znoszone były ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19, były dostępne dla ograniczonej liczby osób. Wiadomo, że irackie władze rozmieściły tysiące dodatkowych funkcjonariuszy, aby chronić Franciszka.