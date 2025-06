Joanna Mucha w opublikowanym oświadczeniu poinformowała, że złożyła rezygnację, a o powodach swojej decyzji poinformowała minister Barbarę Nowacką.

Joanna Mucha o powodach swojego odejścia z rządu. „Projekty mogły zmienić polską szkołę”

„Przez wiele ostatnich miesięcy intensywnie pracowałam nad projektami, które – głęboko w to wierzę - mogły zmieniać polską szkołę. Niestety, mimo wielu prób i rozmów, nie udało się zbudować poparcia dla ich realizacji w kierownictwie MEN i w rządzie. W tej sytuacji kontynuowanie pracy na dotychczasowym stanowisku uznałam za niezasadne” - wyjaśniła.

Po wyborach prezydenckich Joanna Mucha mówiła o zapowiadanej przez premiera rekonstrukcji rządu. Pytana w TOK FM o możliwość ponownego połączeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z Ministerstwem Nauki, odpowiadała, że nie zna takich planów. - To są plany, które są u pana premiera Donalda Tuska. Natomiast to też wymaga oczywiście przeprowadzenia ustawy działowej, więc będzie tutaj jeszcze ta kwestia – komentowała.

– Jestem absolutnie za tym, żeby rząd był mniejszy i bardziej zwinny. Jeśli będzie to oznaczało, że ja mam przenieść się do innych prac, to naprawdę jest bardzo dużo pracy do wykonania również na niwie poselskiej – oceniła posłanka.