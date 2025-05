Czy obecność w koalicji rządzącej zaszkodziła Hołowni?

Błędem jest to, że jako koalicja nie pokazaliśmy destrukcyjnej roli Andrzeja Dudy. I to w tych wyborach może się niestety bardzo mocno zemścić. Ludzie często nie mają świadomości, że nawet uchwalając różnego rodzaju ustawy, proces legislacyjny kończy się na biurku prezydenta Andrzeja Dudy. I jeśli on wetuje nam najważniejsze ustawy, to nie jesteśmy w stanie nic zrobić.

Zabrakło rzecznika rządu?

Uważam, że powinniśmy go mieć. Nie rozumiem tej decyzji pana premiera. Myślę, że premier nie ma takich przestrzeni w swoim kalendarzu, żeby być rzecznikiem swojego rządu.

Umowa koalicyjna mówi o tym, że na stanowisku marszałka Sejmu zastąpi Szymona Hołownię Włodzimierz Czarzasty. Czy to jest dalej aktualne?

Umowa zakłada, że ta ewentualna zmiana byłaby jesienią. Do jesieni w polskiej polityce, szczególnie po tych wyborach prezydenckich, może się zdarzyć bardzo wiele. Powiem tyle, że uważam, iż Szymon Hołownia jest rewelacyjnym marszałkiem Sejmu. Natomiast umowa jest umową i tutaj jest pytanie do pana marszałka, w jaki sposób będzie się do niej odnosił. Ale tak czy inaczej, nie robiłabym dzisiaj żadnych deklaracji, bo do jesieni to jest prawie pół roku.

Czyli tej zmiany nie będzie?

Uważam, że dzisiaj przedwcześnie byłoby jakiekolwiek jednoznaczne konkluzje na ten temat przedstawiać.

Myślę, że przed II turą nie powinno się podnosić tego tematu. Natomiast trzeba jednoznacznie powiedzieć, że wybory prezydenckie, nawet jeśli wynik Szymona Hołowni nie był taki, jakiego się spodziewaliśmy, nie zmieniają arytmetyki sejmowej. I nadal mamy tyle samo posłów, ile mieliśmy po wyborach październikowych w 2023 roku. Jestem za zmniejszeniem liczebności rządu, ale proporcje muszą zostać zachowane.