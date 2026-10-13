Oprócz największego pakietu sankcji wobec rosyjskiej zbrojeniówki, Unia Europejska nałożyła w poniedziałek sankcje na osoby i firmy z Rosji i Korei Północnej za współpracę między tymi dwoma krajami. Zgodnie z oświadczeniem Rady UE, sankcje są związane z rozszerzeniem relacji wojskowych i gospodarczych między Pjongjangiem a Moskwą. Chodzi m.in. o wysyłanie północnokoreańskich żołnierzy na rosyjski front i koreańskiej taniej siły roboczej do Rosji. Także o współpracę handlową i przemysłową oraz handel bronią za ropę naftową.

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Na liście sankcji UE – deweloper, firmy handlowe, spece wojskowi

Takie działania trwają od drugiego roku rosyjskiej agresji i naruszają zakazy nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, które i Rosja poparła jako stały członek rady. Mimo to dopiero w piątym roku rosyjskiej wojny, Wspólnota dostrzegła to wsparcie i obłożyła je sankcjami. Kogo Bruksela wpisała na swoją czarną listę?

Łamiąc ograniczenia ONZ, Rosja zatrudniła pracowników z Korei Północnej w projektach budowlanych we Władywostoku; w związku z tym odpowiedzialna za to firma deweloperska Samolet Group i jej prezes Anna Akinszina znaleźli się na czarnej liście Wspólnoty.

Władimir Sokołow i założona przez niego firma Black Horse zostali wpisani na listę za ułatwianie projektów współpracy handlowej i przemysłowej, w tym wspólnego projektu inwestycji przemysłowych z Koreą Północną w Kraju Nadmorskim. Na liście znalazła się spółka zależna Black Horse, Zolotaya Osień Agroholding Management Company (przemianowana na Baszurow & Partners Management Holding LLC w lipcu 2026 r.).

Inni wpisani na listę objętych sankcjami UE to m.in. koreański specjalista ds. rakiet, który został wysłany do Rosji i pomógł armii agresora w użyciu koreańskich rakiet do ataku na Ukrainę. Rosja odpala rakiety dostarczone przez Koreę Północnej od końca 2023 r. W sierpniu Kijów ogłosił, że północnokoreańska jednostka z własnymi wyrzutniami rakiet i pociskami jest rozmieszczana w obwodzie woroneskim.

Sankcje objęły również Paekyangsan Shipping Co Ltd, koreańską firmę, której statek transportuje produkty naftowe z Rosji do Korei Północnej, naruszając tym samym rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Podmioty objęte sankcjami podlegają zamrożeniu aktywów. Zabronione jest również bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie im funduszy lub zasobów gospodarczych. Pracownicy firm z listy UE mają dodatkowo zakaz wjazdu do krajów Wspólnoty.

Grupa Samolet – największy deweloper Rosji na skraju upadłości

Wiadomo już, że sankcje najmocniej uderzyły w największą grupę deweloperską Rosji – Grupę Samolet. Portfolio grupy obejmuje 4,4 miliona metrów kwadratowych mieszkań w budowie i bank ziemi o powierzchni ponad 40 milionów metrów kwadratowych. Sama Grupa Samolet oświadczyła, że „kontynuuje realizację wszystkich prac operacyjnych zgodnie z planem”.

Obiecała również skomentować „zasadność obecnej sytuacji” po zapoznaniu się z komunikatem UE, po „otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i dogłębnej analizie przyczyn nałożenia sankcji”. Samolet realizuje dwa projekty we Władywostoku: Sabanejewa 125 i Kwartał Niejbuta. Zakończenie pierwszego z nich planowane jest na koniec tego roku, a drugiego na 2029 r.

Partner kancelarii BGP Litigation, Siergiej Glandin, zauważył, że umieszczenie Samoletu na czarnej liście zamyka przed deweloperem rynek europejski: „Co oznacza, że cały zakres relacji finansowych i gospodarczych, import i eksport – wszystko jest zakazane” – cytuje „The Moscow Times”.

A to jeszcze pogorszy sytuację firmy, która już dziś jest fatalna. Samolet zwrócił się do Kremla o preferencyjną pożyczkę w wysokości 50 mld rubli (2,34 mld zł) zabezpieczoną pakietem akcji, ale wniosek został odrzucony. Według „Kommiersanta” Samolet stoi na skraju bankructwa, a część działalności firmy może zostać przejęta przez Sbierbank – największego kredytodawcę, który udzielił grupie pożyczek na łączną kwotę 294 mld rubli (13,74 mld zł).

Sytuacji nie poprawia zatrudnianie taniej siły roboczej z Korei Północnej. Choć to bardzo tani i mało wymagający robotnicy, to głównym beneficjentem ich pracy w Rosji jest koreański dyktator. To jemu rosyjscy pracodawcy płacą duże pieniądze za tanich robotników. Mimo to chętnych nie brakuje, bo wojna Putina wysysa z rynku pracy Rosji coraz więcej mężczyzn w wieku produkcyjnym.

Pod koniec pierwszego półrocza przychody Grupy Samolet spadły o 31 proc., a strata netto wyniosła 22 mld rubli (1,03 mld zł). Analitycy jako główny problem Samoletu wskazali brak gotówki. To dotyka większość rosyjskiego biznesu w czasie wojny Putina. Kredyty obrotowe są dla firm za drogie.

W stosunku do spółek zależnych Samoletu w sądach są już pozwy o upadłość. Zostały one wszczęte przez Federalną Służbę Podatkową, która odnotowała uchylanie się od płacenia podatków. Decyzją Federalnej Służby Podatkowej rachunki bankowe tych firm zostały zamrożone.