Nie tylko deweloper może upaść

- „Samolet” to jedno z przedsiębiorstw o ​​znaczeniu systemowym w Rosji i zapewne państwo będzie musiało je ratować – mówi Janis Kluge, badaczka z Niemieckiego Instytutu Problemów Bezpieczeństwa Międzynarodowego. - Firmy budowlane i deweloperzy będą jedną z pierwszych ofiar wysokich stawek procentowych w Rosji – dodaje.

Następne w kolejce mogą być przedsiębiorstwa przemysłowe. Już średnio co piąta firma z sektora produkcyjnego ma trudności ze spłatą kredytów – podaje zbliżony do władz ośrodek analityczny TsMAKP. W obróbce drewna udział ten sięga 22-24 proc., w produkcji wyrobów skórzanych i papierowych – 29-34 proc., a w przemyśle stoczniowym i lotniczym – aż 57 proc. Według szacunków TsMAKP, na spłatę odsetek od zadłużenia firmy muszą wydać średnio co czwartego rubla zysku – i to jest maksymalny poziom od pięciu lat.

Według ankietowanych przez Expert RA uczestników rynku długu, fala niewypłacalności z powodu wysokich stóp procentowych uderzy w gospodarkę w 2025 r.: 35 proc. badanych spodziewa się tego w drugiej połowie roku, 27 proc. – już w pierwszej, a tylko 18 proc. nie przewiduje problemów.

- Trudności w obsłudze zadłużenia w 2025 roku pojawią się dla firm, które nie będą w stanie przerzucić podwyżki odsetek na konsumentów – mówi Dmitrij Siergiejew, główny doradca inwestycyjny w Veles Capital Investment Company. Sytuacja finansowa emitentów może zmienić się tak szybko, że agencje ratingowe mogą jedynie stwierdzić niewypłacalność finansową – uważa ekspert.