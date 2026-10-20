Funkcjonariusze CBA dookonali zatrzymań kolejnych podejrzanych w sprawie fikcyjnych darowizn dla parafii w Mińsku Mazowieckim
O zatrzymaniach poinformował na platformie X Jacek Dobrzyński.
Z jego wpisu wynika, że CBA dokonało zatrzymań na polecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. „Śledczy ustalili, że pieniądze wpłacane na konto kościoła były zwracane w formie gotówkowej darczyńcom w pomniejszonej kwocie. Duchowny – łamiąc prawo – wystawiał dokumenty potwierdzające otrzymywanie fikcyjnych darowizn, co umożliwiało skorzystanie z ulgi podatkowej” – wyjaśnił mechanizm oszustwa Dobrzyński.
Łączna kwota fikcyjnych darowizn wyniosła blisko 28 mln złotych, a straty Skarbu Państwa oszacowano na 3 mln zł.
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Według Dobrzyńskiego śledztwo w tej sprawie ma charakter rozwojowy.
Z kolei CBA podało, że czterej zatrzymani w tej sprawie mężczyźni to prezesi spółek oraz kadra menedżerska w sektorze bankowym i produkcyjnym, a czynności procesowe realizowano na terenie woj. mazowieckiego. „W miejscach zamieszkania zatrzymanych funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację dotyczącą rzekomych darowizn” – przekazało CBA.
Z informacji CBA wynika, że łączna kwota fikcyjnych darowizn przekazanych przez zatrzymanych 20 października wyniosła prawie 800 tys. złotych. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, gdzie przedstawiono im zarzuty.
„Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego o łącznej kwocie 360 tys. złotych. Ponadto prokurator dokonał zabezpieczenia mienia w postaci sztabek złota, złotych monet z certyfikatem, wartościowych zegarków oraz gotówki w łącznej kwocie 800 tys. złotych" - poinformowało CBA.
Śledztwo w sprawie fikcyjnych darowizn dla parafii w gminie Mińsk Mazowiecki prowadzone jest od 2025 roku. Dotychczas zatrzymano m.in. proboszcza, wobec którego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania trzy miesiące. Do aresztu trafiło jeszcze pięciu innych podejrzanych.
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