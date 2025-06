W styczniu ustawa o odpolitycznieniu spółek autorstwa Polski 2050 przepadła w komisji – głosami koalicjantów, PO i PSL. W stanowisku Polski 2050 z 10 czerwca partia marszałka Sejmu przedstawiła pięć kluczowych dla niej ustaw wraz z propozycją, by rząd do końca 2025 roku przygotował projekt odpolitycznienia spółek. Inne projekty Hołowni to ustawa smartfonowa (zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach) czy zmiany w mediach publicznych oraz mieszkalnictwie.

Politycy poza spółkami Skarbu Państwa? Ministerstwo Aktywów Państwowych sceptyczne

Wiadomo, że bez poparcia największej partii koalicyjnej nie ma mowy o tym, by ta ustawa weszła w życie. Jakub Jaworowski, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, w ubiegłym tygodniu przyznał w TOK FM, że chociaż jego celem jest to, by do spółek nie trafiali ludzie z koneksjami politycznymi, to jednocześnie skrytykował jeden z zapisów proponowanych pierwotnie przez PL 2050. Chodziło konkretnie o odebranie ministerstwu prawa do powoływania rad nadzorczych w spółkach państwowych. Co ciekawe, Jaworowski przyznał, że czeka z niektórymi własnymi rozwiązaniami do rekonstrukcji rządu.



Co na to wszystko Polska 2050? Jeden z naszych rozmówców z klubu partii Hołowni przyznaje nieoficjalnie, że liczy się z tym, iż rozwiązania antykuwetowe zostaną ponownie zablokowane. – KO i PSL będą znów przeciw. Jestem o tym przekonany – dodaje. I zauważa, że Koalicja Obywatelska nie reaguje od samego początku na sytuację wokół spółek, a także na publikacje medialne dotyczące wiceszefa MAP Roberta Kropiwnickiego. Mimo to Polska 2050 nie zamierza się poddawać, jeśli chodzi o kierunek odpolityczniania spółek, i nie tylko, bo również mediów publicznych. Rozmówcy z partii Szymona Hołowni przypominają na przykład, że w marcu 2025 roku złożyli ponownie ustawę antykuwetową w Sejmie, z poprawkami wobec pierwotnej wersji.

„Jeśli szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych zostanie Grabiec, Hołownia będzie mógł zapomnieć o swojej ustawie”

Równolegle do tej dyskusji trwają rozmowy o samym resorcie aktywów. W ramach rekonstrukcji rządu – jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” – MAP może przejąć zaufany człowiek premiera, Jan Grabiec. I to mimo iż obecny szef tego resortu ma być dość wysoko oceniany przez Donalda Tuska. Alternatywą jest podział Ministerstwa Aktywów Państwowych na nowe resorty, w tym planowany superresort energetyczny. – Jeśli szefem MAP zostanie Grabiec, będzie to jednoznaczny sygnał, że premier chce mieć spółki Skarbu Państwa na oku – mówi nam rozmówca z rządu. – Wtedy o swojej ustawie Hołownia będzie mógł zapomnieć – kwituje nasz informator. Ale wszystko zależy jeszcze od ustaleń liderów. Kolejna runda rozmów liderów koalicyjnych w przyszłym tygodniu.