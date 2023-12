To jeden z najważniejszych polityków w PO, poseł, rzecznik i skarbnik PO, a także były podsekretarz w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Nie możemy się więcej wstydzić za legislacyjne niechlujstwo - mówił Donald Tusk, prezentując kandydaturę Jana Grabca na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Reklama

Od radnego Legionowa do ław sejmowych

Grabiec urodził się 1972 roku w Legionowie. Skończył filozofię na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie i do 2002 roku był nauczycielem akademickim. Wybrał jednak karierę polityczną zaczynając karierę w samorządzie, w rodzinnym Legionowie - zostając tam najmłodszym radnym (w latach 1998-2002). Po tym okresie został zastępcą prezydenta Legionowa pełniąc ten urząd do 2006 roku. W 2006-2015 sprawował urząd starosty legionowskiego. Od sierpnia 2015, do listopada, pełnił także funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w rządzie Ewy Kopacz. W następnych wyborach został posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej i jest nim nieprzerwanie do dziś. Od 2016 pełni także funkcję rzecznika PO. Podczas poprzedniej, IX kadencji Sejmu był przewodniczącym Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.



Czytaj więcej Polityka Oto skład rządu Donalda Tuska Znamy pełen skład rządu proponowany przez lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Oto kandydatury przyszłych ministrów.

Partyjny mainstream

Jakie poglądy polityczne ma nowy szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów? Liberalne, prodemokratyczne i proobywatelskie, nie odbiegające od linii politycznej swojego ugrupowania. Jako poseł deklaruje, że sprawy samorządowe ciągle są dla niego ważne: „moja praca w Sejmie skupiona jest na rozwiązaniu problemów mieszkańców: zapewnieniu rozbudowy sieci komunikacji publicznej, dokończenia budowy dróg i obwodnic, zadbania o lepszy stan środowiska – zwłaszcza czyste powietrze. Pragnę zadbać o wyższy poziom życia mieszkańców naszego regionu” – czytamy na jego stronie internetowej. W czasie swojej pracy samorządowej był także krytykiem tzw. Janosikowego, czyli programu, który wymusza na bogatszych samorządach większe wpłaty do budżetu w celu subwencjonowania mniej zamożnych jednostek samorządu terytorialnego. „Wobec radykalnego wzrostu obciążeń budżetu powiatu legionowskiego z tytułu „janosikowego” zorganizowałem Koalicję Powiatów, które wspólnie podjęły działania na rzecz zmiany systemu wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego m.in. z udziałem Powiatu Wołomińskiego, Nowodworskiego, Pruszkowskiego, Piaseczyńskiego, Otwockiego, Grodziskiego i Zachodnio-Warszawskiego” – opisywał Grabiec nową inicjatywę samorządów.

Prywatnie jest w związku małżeńskim i kibicuje lokalnemu klubowi piłkarskiemu Legionovia.