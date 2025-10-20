Aktualizacja: 20.10.2025 13:51 Publikacja: 20.10.2025 13:35
Rozwiązania te zawarto w opublikowanych właśnie na stronach rządowych projektach dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości. Zmieniają one regulamin organizacyjno–porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.
Proponowane przez ministerstwo zmiany wprowadzają zasadę, że skazany i tymczasowo aresztowany korzystają, z zachowaniem częstszych kąpieli w razie wykonywania prac brudzących oraz w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia. Zalecenia dotyczące częstotliwości kąpieli osadzonych będą mogli wydawać nie tylko lekarze, jak jest obecnie, ale także pielęgniarki i położne, w granicach swoich kompetencji zawodowych.
Zmiana ta jest odpowiedzią na m.in. wielokrotne apele rzecznika praw obywatelskich, który postulował zwiększenie minimalnej częstotliwości kąpieli do co najmniej dwóch tygodniowo dla wszystkich skazanych i tymczasowo aresztowanych. Obecnie uprawnione do tego są bowiem osadzone kobiety, osoby chore i zatrudnieni przy pracach brudzących.
– Utrzymanie higieny jest podstawową potrzebą człowieka, buduje również jego poczucie wartości. Warunki bytowe i higieniczne stanowią zaś odbicie zasady humanitaryzmu. Potrzebę częstszych kąpieli należy traktować także jako wyraz większej świadomości higieny osobistej skazanych i ich troski o własne zdrowie – argumentowała przed laty ówczesna RPO Irena Lipowicz.
Sprawa trafiła też do Trybunału Konstytucyjnego, który w 2015 r. stwierdził, że przepisy uprawniające więźniów do ciepłej kąpieli co najmniej raz w tygodniu są zgodne z konstytucją i nie prowadzą do nieludzkiego, poniżającego lub niehumanitarnego traktowania.
Uzasadniając zwiększenie progu minimalnego częstotliwości kąpieli, ministerstwo przekonuje, że zmiana ta podniesie poziom ochrony sanitarno–higienicznej w zakładach karnych i aresztach. Podobny efekt ma dać też druga zmiana zawarta w projektach. Proponowane przepisy doprecyzowują bowiem zasady stosowania odstępstw od regulaminowego sposobu wykonywania kary i tymczasowego aresztowania wobec kobiet ciężarnych i karmiących, z potrzeby uwzględnienia ich stanu fizycznego i psychicznego.
Zgodnie z obowiązującym prawem o odstępstwach takich decyduje dyrektor placówki na wniosek lekarza lub po zasięgnięciu jego opinii. Ministerstwo chce, żeby uprawniona do takiego wniosku czy opinii była także położna.
Poza tym proponowane przez resort projekty zakładają, że kobieta w ciąży będzie przenoszona do szpitalnego oddziału ginekologiczno–położniczego nie później niż w 28. tygodniu ciąży. To istotna zmiana, bo obecne przepisy przewidują przeniesienie „na dwa miesiące przed przewidywanym terminem porodu". Wprowadzenie klauzuli „nie później niż” może – zdaniem MS – przyczynić się do wzmocnienia gwarancji opieki nad kobietami ciężarnymi.
Projekt rozporządzenia został właśnie skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania.
