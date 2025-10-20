Rozwiązania te zawarto w opublikowanych właśnie na stronach rządowych projektach dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości. Zmieniają one regulamin organizacyjno–porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.

Więźniowie powinni się kąpać co najmniej dwa razy w tygodniu

Proponowane przez ministerstwo zmiany wprowadzają zasadę, że skazany i tymczasowo aresztowany korzystają, z zachowaniem częstszych kąpieli w razie wykonywania prac brudzących oraz w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia. Zalecenia dotyczące częstotliwości kąpieli osadzonych będą mogli wydawać nie tylko lekarze, jak jest obecnie, ale także pielęgniarki i położne, w granicach swoich kompetencji zawodowych.

Zmiana ta jest odpowiedzią na m.in. wielokrotne apele rzecznika praw obywatelskich, który postulował zwiększenie minimalnej częstotliwości kąpieli do co najmniej dwóch tygodniowo dla wszystkich skazanych i tymczasowo aresztowanych. Obecnie uprawnione do tego są bowiem osadzone kobiety, osoby chore i zatrudnieni przy pracach brudzących.

– Utrzymanie higieny jest podstawową potrzebą człowieka, buduje również jego poczucie wartości. Warunki bytowe i higieniczne stanowią zaś odbicie zasady humanitaryzmu. Potrzebę częstszych kąpieli należy traktować także jako wyraz większej świadomości higieny osobistej skazanych i ich troski o własne zdrowie – argumentowała przed laty ówczesna RPO Irena Lipowicz.