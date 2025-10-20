W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Trump i Żeleński bez przełomu

Piątkowe spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Żeleńskiego nie zakończyło się konkretnymi decyzjami w sprawie dalszej pomocy militarnej dla Ukrainy. Choć wcześniej pojawiały się sygnały o zbliżeniu stanowisk, rozmowy nie przyniosły rozstrzygnięć dotyczących wysyłki rakiet Tomahawk ani wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Jak podkreślał prezydent Ukrainy, Stany Zjednoczone nie chcą eskalacji, lecz próbują zachęcić strony do rozmów pokojowych. Na przebieg rozmów mogła wpłynąć czwartkowa rozmowa Trumpa z Władimirem Putinem, w której rosyjski przywódca miał zasygnalizować gotowość do kolejnego spotkania. Eksperci oceniają jednak, że to gra na czas Kremla, a perspektywy realnego zakończenia wojny pozostają odległe.

Co napędza rosnący deficyt budżetowy

Z danych „Rzeczpospolitej” wynika, że skumulowany deficyt finansów publicznych z ostatnich 12 miesięcy przekroczył już 300 mld zł. Choć rząd tłumaczy wzrost zadłużenia koniecznością zwiększenia wydatków obronnych, ekonomiści wskazują na inne przyczyny. Marcin Zieliński z Fundacji FOR podkreśla, że głównym źródłem problemu są rosnące wydatki socjalne, które w ciągu dekady zwiększyły się o 2,8 proc. PKB. Z kolei Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan wylicza, że wydatki na zbrojenia odpowiadają zaledwie za około 15 proc. wzrostu długu od 2019 r.. Eksperci są zgodni, że kluczowa jest racjonalizacja wydatków i poprawa efektywności finansów publicznych, a nie cięcia programów socjalnych.

USA chcą ograniczenia wsparcia dla Chin

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent wezwał Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy do wycofania pomocy finansowej dla Chin. Jak tłumaczył, wsparcie powinno trafiać do krajów bardziej potrzebujących. Jednocześnie Bessent zapowiedział rozmowy z chińskim wicepremierem dotyczące deeskalacji napięć handlowych, a Donald Trump wyraził gotowość spotkania z Xi Jinpingiem. Amerykańska administracja przyznaje, że obecny poziom ceł na chiński import jest nie do utrzymania, co może otworzyć drogę do nowego porozumienia handlowego.

OZE szansą dla brytyjskiej gospodarki

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił ambitny plan rozwoju sektora czystej energii. Do 2030 r. ma w nim powstać aż 400 tys. nowych miejsc pracy, głównie w mniejszych ośrodkach. Sekretarz energii Ed Miliband w rozmowie z BBC podkreślił, że rozwój OZE pozwoli nie tylko zwiększyć zatrudnienie, ale też obniżyć ceny energii. Planowane szkolenia mają pomóc firmom w pozyskaniu specjalistów – od elektryków po spawaczy. Choć rządowy plan spotkał się z uznaniem, eksperci wskazują, że tempo rozwoju brytyjskiego sektora odnawialnych źródeł energii może być wolniejsze niż zakłada Downing Street.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie