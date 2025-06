O tym, że Mucha robiła dobrą robotę, świadczą chociażby słowa wsparcia ze strony organizacji pozarządowych. Na wpis Barbary Nowackiej na portalu X mówiący o tym, że „program dla samorządów i szkół, o którym wspomniała J. Mucha musiał być pilnie poprawiony (…) i w najbliższych dniach trafi na posiedzenie Rady Ministrów”, zareagowała Fundacja Ocalenie, pisząc: „Mamy nadzieję, że 1,5 roku bezpłatnej pracy ekspertek i ekspertów zajmujących się integracją dzieci cudzoziemskich nie zniknęło w „pilnych poprawkach” i że program pozostanie programem wspierającym integrację”.

„Wielka szkoda, że rząd nie widzi potrzeby reformy systemu edukacji, żeby zrobić go przyjaznym dla wszystkich!” – to z kolei komentarz Myroslavy Keryk, prezeski Ukraińskiego Domu. „To miało być budowanie wsparcia dla uczniów z Ukrainy w polskich szkołach”, zwracając uwagę, że ten program to „dziecko” Joanny Muchy– skomentowała z kolei Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji „Przestrzeń dla edukacji”. Eksperci podkreślali także, że praca w zespołu przygotowującego ten program była merytoryczna, emocje polityczne nie były przy tej okazji wzniecane.

Kierownictwo MEN nie spodziewało się dymisji. „Zrobiła to w dość dziwny sposób. Natomiast to jest jej decyzja” – skomentowała w wypowiedzi dla „Super Expressu” Katarzyna Lubnauer, tłumacząc, że w momencie złożenia rezygnacji nie było w resorcie ani ministry Nowackiej, ani jej. I twierdzi, że można było próbować na ten temat bezpośrednio porozmawiać.

Zawieszenie programu „Podróże z klasą”. W szkołach nie będzie pieniędzy na wycieczki

„Szkoła dla wszystkich” to nie pierwszy program wsparcia dzieci, którego los jest niepewny. Kilka dni temu zdecydowano o zawieszeniu programu „Podróże z klasą”, czyli dofinansowania do wycieczek szkolnych. Powód? Nieuregulowana kwestia wynagrodzeń nauczycieli za pracę w godzinach nadliczbowych. Mimo wyroku sądu w tej sprawie MEN nie zdążył przygotować przepisów, które weszłyby w życie od 1 września tego roku.