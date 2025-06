Sprawa wysokości płac nauczycieli jest niezwykle istotna, stanowi ona jeden z podstawowych powodów, obok warunków pracy, odchodzenia nauczycieli z zawodu i braku młodych absolwentów uniwersytetów podejmujących pracę w szkołach i uczelniach.

Zwracamy również uwagę na rosnące dysproporcje płacowe – pracownicy administracji i obsługi, mimo krótszego stażu i niższych kwalifikacji, często zarabiają więcej niż nauczyciele. Cieszymy się z ich podwyżek, ale sytuacja, w której pomoc przedszkolna zarabia więcej od nauczyciela, jest absurdalna. To zniechęca młodych ludzi do wyboru zawodu nauczyciela, bo dziś bardziej opłaca się podjąć pracę, do której nie są wymagane studia wyższe.

Premier mówi o potrzebie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, ale na razie to tylko słowa – brak konkretnych decyzji. Wzrost płacy minimalnej sprawił, że pensja początkującego nauczyciela, osoby po studiach, jest na poziomie pracownika niewykwalifikowanego.

Ilu nauczycieli brakuje obecnie w szkołach?

Nowe dane będą dopiero na początku roku szkolnego. Ale z całą pewnością możemy powiedzieć, że w dalszym ciągu szkoły borykają się z problemem braku kadry. Stąd tak duża liczba nauczycieli pracujących w zdecydowanie większym wymiarze czasu pracy. Jeżeli nauczyciel otrzymuje propozycję pracy w dwóch-trzech szkołach i daje mu to prawie 40 godzin wymiaru czasu dydaktycznego, to widzimy, z jakimi problemami borykają się dyrektorzy szkół. Niedawno MEN podało, że tygodniowo w szkołach jest ponad 2,2 mln. godzin ponadwymiarowych. To m.in. efekt braku nauczycieli.

Młodzi nie chcą zaczynać swojej kariery zawodowej w szkole?

Zaledwie 4 proc. kadry w szkołach to nauczyciele młodzi. Ale też trzeba pamiętać, że dyrektorzy szkół dają nauczycielom dodatkowe godziny pracy nie tylko dlatego, by zarobili więcej, ale także z powodu demografii. MEN zdaje się ten problem ignorować, a np. w samej Warszawie jest obecnie ok. 7,5 tys. wolnych miejsc w przedszkolach.

Dyrektorzy szkół często zwiększają pensum obecnym nauczycielom, bo łatwiej im później stopniowo zmniejszać liczbę godzin, niż rozwiązywać umowy o pracę. W ciągu najbliższych sześciu-siedmiu lat w szkołach będzie katastrofa demograficzna. To wpłynie na rynek pracy nauczycieli. A brak jest realnych działań, które pomogą zapobiec zwolnieniom lub złagodzą problem.