Materiał powstał we współpracy z PARP

O tych wyzwaniach rozmawiali uczestnicy pierwszej edycji Święta Polskich Innowacji, zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Przedsiębiorcy, naukowcy, inwestorzy i przedstawiciele administracji dyskutowali o ekspansji zagranicznej, technologiach podwójnego zastosowania i finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć.

Z danych przywołanych przez PARP wynika, że młode przedsiębiorstwa, działające na rynku nie dłużej niż trzy i pół roku, prowadzi zaledwie 2,9 proc. dorosłych Polaków. Średnia europejska wynosi 10,3 proc., co plasuje Polskę na 46. miejscu wśród 48 gospodarek objętych badaniem „Global Entrepreneurship Monitor 2026”. Jednocześnie takie firmy, jak ElevenLabs, ICEYE, Aether Biomedical czy Booksy, pokazują, że polskie pomysły mogą zdobywać światowe rynki. – W Polsce mamy talenty, ambicje, środki krajowe i europejskie oraz świetną infrastrukturę. Czasem brakuje nam jedynie odwagi, żeby powiedzieć „chcemy więcej!” – mówił Krzysztof Gulda, prezes PARP.

Innowacja nie kończy się jednak na badaniach i wynalazkach. – Innowacje to ten moment, w którym dochodzi do zmiany: kiedy możemy skuteczniej diagnozować i leczyć pacjentów, precyzyjniej przeprowadzać operacje, mieć tańsze źródło energii, a nawet uratować czyjeś życie lub obronić ojczyznę. Dopiero wtedy te wszystkie badania i wynalazki w działaniu tworzą innowację – podkreślał Gulda.

O międzynarodowej ekspansji rozmawiali uczestnicy panelu poświęconego globalnemu rozwojowi firm. Bartosz Lipnicki z Endeavor Poland zwracał uwagę, że o sukcesie może przesądzać myślenie o światowym rynku już na etapie projektowania produktu i właściwe rozpoznanie problemu, który ma on rozwiązać. Znaczenie mają także komunikacja i umiejętność dotarcia do odbiorców.

Ważnym tematem wydarzenia były technologie dual-use, czyli rozwiązania wykorzystywane zarówno w sektorze cywilnym, jak i obronnym.

Justyna Redelkiewicz z GoCosmic zwracała uwagę, że rozwój zaawansowanych technologii, szczególnie kosmicznych, może trwać latami, a dostęp do większego rynku zwiększa możliwości pozyskania finansowania. Przykładem rozwiązań podwójnego zastosowania są technologie KP Labs. Firma rozwija komputery pokładowe dla satelitów i algorytmy pozwalające przetwarzać dane na orbicie. Dane obserwacyjne Ziemi mogą służyć zarówno celom cywilnym, jak i obronnym.

Potencjał w tym obszarze ma również MedApp, twórca systemu CarnaLife Holo, który wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość do wizualizacji danych medycznych i planowania operacji. Firma dostrzega możliwości zastosowania tej technologii także w medycynie pola walki, m.in. w telemedycynie i konsultacjach na odległość.

Samo opracowanie technologii nie gwarantuje, że firma zdoła wprowadzić ją na rynek i zwiększyć skalę działalności. Jednym z zagrożeń jest tzw. dolina śmierci – etap, na którym przedsiębiorstwo po uzyskaniu początkowego wsparcia musi samodzielnie sfinansować dalszy rozwój.

Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki obejmuje m.in. Ścieżkę SMART, wspierającą prace badawczo-rozwojowe i wdrażanie innowacji, oraz program Startup Booster Poland, w tym akcelerator DeepTech Goes Dual. Firmy rozwijające technologie strategiczne mogą korzystać także z inicjatywy STEP (Platformy Technologii Strategicznych dla Europy). W ofercie są również pożyczki na cyfrową i zieloną transformację przedsiębiorstw.

Finansowanie publiczne nie powinno jednak zastępować prywatnego kapitału. Jego rolą jest pomoc w rozpoczęciu działalności, ograniczanie ryzyka i tworzenie warunków do przyciągania inwestorów. To również inwestycje prywatne mogą decydować o komercjalizacji i konkurencyjności rozwiązań.

Podczas Showroomu Innowacji uczestnicy mogli poznać rozwiązania rozwijane przez polskie firmy i zespoły badawcze. MEDINCUS Centrum Słuchu i Mowy prezentował Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej, wykorzystywany w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. MedApp pokazywał system wizualizacji danych medycznych w rozszerzonej rzeczywistości, a ChM – małoinwazyjne implanty i systemy stabilizacji układu kostnego.

VIGO Photonics przedstawiło detektory stosowane m.in. w przemyśle, ochronie środowiska i diagnostyce medycznej. Z kolei ADJ Nanotechnology i Politechnika Warszawska zaprezentowały elektrody nanokompozytowe przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń PFAS, nazywanych „wiecznymi chemikaliami”.

Jak podkreślała Karolina Dorywalska, dyrektor Biura Komunikacji i Marketingu PARP, spotkanie miało wspierać wymianę wiedzy i doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami różnych środowisk. – Uczestnicy forum mieli okazję pogłębić wiedzę na temat budowania firmy, a także otrzymali unikalną szansę na networking i nawiązanie cennych kontaktów biznesowych. Pokazaliśmy, że innowacje to nie tylko pomysły i badania, ale przede wszystkim ich skuteczne wdrażanie, rozwój firm i budowanie międzynarodowej konkurencyjności – mówiła.

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Materiał powstał we współpracy z PARP