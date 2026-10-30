Szybki szacunek 3,5 proc. to wynik nie tylko niższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (3,7 proc.), ale nawet od najniższej z nich (3,6 proc.). Oznacza, że inflacja w Polsce spadła względem września, gdy sięgnęła 4,1 proc. rok do roku, powróciła też na obrzeża przedziału celu inflacyjnego NBP (1,5-3,5 proc. r/r).

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W ujęciu miesiąc do miesiąca, czyli względem września, koszyk dóbr i usług konsumpcyjnych analizowany przez GUS potaniał o 0,4 proc., na co decydujący wpływ miał spadek cen paliw o 9,7 proc. m/m.

więcej szczegółów wkrótce