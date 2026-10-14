Przemysław Czarnek
W środę rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP. Później Berek – wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm – udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.
Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego zorganizowano protest. Zgromadzili się tam m.in. manifestanci z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej”, a także niektórzy politycy PiS. Demonstranci starali się zablokować wejście do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, tak by nie mógł wjechać do niego Maciej Berek. Z doniesień medialnych wynika, że doszło też do szarpaniny i przepychanek.
Do środowych wydarzeń w mediach społecznościowych odniósł się teraz Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat tego ugrupowania na premiera oraz były minister edukacji i nauki. Polityk przekazał, że o sprawie rozmawiał już z Karolem Nawrockim. Zapowiedział też, że w sobotę przed TK odbędzie się kolejny protest.
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Przemysław Czarnek we wpisie opublikowanym w serwisie X poinformował, że o Trybunale Konstytucyjnym miał już okazję rozmawiać z prezydentem Nawrockim.
„Dziękuję Karolowi Nawrockiemu za długą rozmowę, która była wielką inspiracją nie tylko do rozmów z czołowymi polskimi przedsiębiorcami w Małopolsce, ale przede wszystkim do dzisiejszych działań w obronie praworządnego Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy.
Wcześniej polityk zachęcał Polaków do wzięcia udziału w manifestacji planowanej na sobotę. „Niech w sobotę cała Polska usłyszy nasz głos– tych, którzy nie zgadzają się na siłowe przejmowanie instytucji przez obecną władzę” – zaznaczył Czarnek.
Jak podkreślił polityk PiS, wydarzenie rozpocznie się o godz. 14:00. „Spotykamy się przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Szucha na wielkiej manifestacji” – napisał w serwisie X.
Zdaniem Czarnka „to moment, w którym nie można stać z boku”. „Kto chce bronić niezależności polskich instytucji w sobotę powinien być z nami” – zaznaczył.
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O godz. 9.00 w Sejmie odbyła się uroczystość ślubowania Macieja Berka, do niedawna ministra w rządzie Donalda Tuska, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
– Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego prawnym obowiązkiem – stwierdził Maciej Berek podczas uroczystości w Sejmie. Przed wypowiedzeniem ustawowej formuły ślubowania powołał się na przepisy ustawy o statusie sędziów TK i zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W podobnej uroczystości w Sejmie udział wzięła szóstka sędziów TK, wybranych przez Sejm w marcu 2026 r. Dwoje z nich – Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska – zostali wcześniej zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego przez prezydenta Karola Nawrockiego, który odebrał od nich ślubowanie. Od pozostałej czwórki prezydent nie odebrał ślubowania.
Jak wynika z ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ślubowanie składa się „wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Jak wskazywało wielu prawników, uroczystość ślubowania zorganizowana w Sejmie bez udziału prezydenta, któremu potem przekazano treść ślubowań poprzez złożenie ich na dzienniku podawczym Kancelarii Prezydenta RP, nie spełnia wymogu ślubowania „wobec” prezydenta.
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