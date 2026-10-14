W środę rano wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, wziął udział w sejmowej uroczystości ślubowania. Uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego TK wręczył Berkowi marszałek Włodzimierz Czarzasty.

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W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezydent Karol Nawrocki mówił, że nie uznaje skuteczności takiej ceremonii i jego zdaniem zamyka ona drogę do ślubowania przed prezydentem. Przypomniał, że z ustawy o statusie sędziów TK wynika, iż ślubowanie składa się „wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

W podobnej uroczystości w Sejmie udział wzięła szóstka sędziów TK, wybranych przez Sejm w marcu 2026 r. Dwoje z nich, Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, zostali wcześniej zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego przez Nawrockiego, który odebrał od nich ślubowanie. Od pozostałej czwórki prezydent nie odebrał ślubowania.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym zorganizowano w środę protest przeciwko zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego TK. Na miejscu obecni byli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, poseł Mariusz Gosek i Robert Bąkiewicz, a także osoby w kamizelkach Ruchu Obrony Granic.

Policja w pewnym momencie udrożniła dojazd do bramy w ogrodzeniu TK, dzięki czemu Maciej Berek i kilku innych sędziów TK wjechali na jego teren.

Około godziny 16 w siedzibie TK pojawił się również prezydent. Po krótkiej rozmowie z prezesem Bogdanem Święczkowskim opuścił gmach. Później podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnił, że Nawrocki udał się tam „w związku z bezprecedensową sytuacją związaną z TK”. Bogucki wyraził „głębokie zaniepokojenie” działaniem służb i zapewnił, że prezydent „dążył do tego, by ślubowanie Macieja Berka się odbyło”.

Maciej Berek: Mogło dojść do tragedii pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego

O 20.00 Maciej Berek w programie Moniki Olejnik „Kropka nad i” w TVN24 odniósł się do zamieszania pod budynkiem TK, w tym szarpaniny, do której doszło między zgromadzonymi a policją.

– Chcę powiedzieć stanowczo. Pan sędzia Święczkowski, obóz polityczny, który używa tej sytuacji, ponosi co najmniej moralną odpowiedzialność za to, co się dzisiaj tam działo – zaznaczył.

– To wzywanie ludzi do obecności (pod TK – red.), to zapraszania ich, żeby przyszli bronić – czego, kogo, przed kim? Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy chcą wejść do budynku, są zagrożeniem? – pytał Berek.

Jak podkreślił, „to jest więcej niż nieodpowiedzialne, to jest rzecz, która może doprowadzić do tragedii”. Dodał, że zamach na Trybunał, o którym się mówi, jest wtedy, kiedy sędziowie nie mogą bezpiecznie wejść do budynku i muszą skorzystać ze wsparcia policji.

Maciej Berek: Bogdan Święczkowski przyjął ode mnie dokumenty, po czym mnie wypchnął

Maciej Berek przyznał, że odbył w siedzibie TK bezpośrednią rozmowę z prezesem Bogdanem Święczkowskim. – Powiedzmy jasno: pan sędzia Święczkowski przyjął ode mnie, kwitując mi osobiście, wszystkie dokumenty, których ustawa wymaga od sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie i stawił się w celu objęcia urzędu – zaznaczył.

Jak zrelacjonował, prezes TK zaskoczył później wszystkich sędziów tym, że wypchnął go z korytarza sędziowskiego. – Sędzia Święczkowski fizycznie uniemożliwił mi wejście do tego korytarza – podkreślił. Dodał, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego, jakim jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Maciej Berek: 21 września wystąpiłem do prezydenta z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania

Berek odniósł się także do słów prezydenta Karola Nawrockiego, który nie uznaje jego sejmowego ślubowania, oraz wypowiedzi szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. W tym kontekście Berek powiedział, że cieszy się, że we wtorek pojawiło się stanowisko Komisji Weneckiej.

– Tam zostało wyraźnie podsumowane to, o czym wielu prawników mówi od dawna: prezydent uczestniczy w tej procedurze w wymiarze ceremonialnym, ale to nie jest bagatelizowanie. Odbywać się to powinno, jeśli tylko jest to możliwe, w obecności fizycznej prezydenta – wskazał.

Berek poinformował, że wystąpił do Karola Nawrockiego z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania 21 września. – Jeśli dzisiaj pan prezydent mówi, że nie mógł odebrać ślubowania, bo był zajęty wizytą zagraniczną, to nie najlepiej świadczy to o służbie pana prezydenta i jego kancelarii, bo myślę, że można było znaleźć przez te niemalże cztery tygodnie taką możliwość i skontaktować się, żeby ustalić inny termin – zaznaczył.