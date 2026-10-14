Maciej Berek (C) po złożeniu ślubowania w Sejmie.
W środę rano wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, wziął udział w sejmowej uroczystości ślubowania. Uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego TK wręczył Berkowi marszałek Włodzimierz Czarzasty.
W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezydent Karol Nawrocki mówił, że nie uznaje skuteczności takiej ceremonii i jego zdaniem zamyka ona drogę do ślubowania przed prezydentem. Przypomniał, że z ustawy o statusie sędziów TK wynika, iż ślubowanie składa się „wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.
W podobnej uroczystości w Sejmie udział wzięła szóstka sędziów TK, wybranych przez Sejm w marcu 2026 r. Dwoje z nich, Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, zostali wcześniej zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego przez Nawrockiego, który odebrał od nich ślubowanie. Od pozostałej czwórki prezydent nie odebrał ślubowania.
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Przed Trybunałem Konstytucyjnym zorganizowano w środę protest przeciwko zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego TK. Na miejscu obecni byli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, poseł Mariusz Gosek i Robert Bąkiewicz, a także osoby w kamizelkach Ruchu Obrony Granic.
Policja w pewnym momencie udrożniła dojazd do bramy w ogrodzeniu TK, dzięki czemu Maciej Berek i kilku innych sędziów TK wjechali na jego teren.
Około godziny 16 w siedzibie TK pojawił się również prezydent. Po krótkiej rozmowie z prezesem Bogdanem Święczkowskim opuścił gmach. Później podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnił, że Nawrocki udał się tam „w związku z bezprecedensową sytuacją związaną z TK”. Bogucki wyraził „głębokie zaniepokojenie” działaniem służb i zapewnił, że prezydent „dążył do tego, by ślubowanie Macieja Berka się odbyło”.
O 20.00 Maciej Berek w programie Moniki Olejnik „Kropka nad i” w TVN24 odniósł się do zamieszania pod budynkiem TK, w tym szarpaniny, do której doszło między zgromadzonymi a policją.
– Chcę powiedzieć stanowczo. Pan sędzia Święczkowski, obóz polityczny, który używa tej sytuacji, ponosi co najmniej moralną odpowiedzialność za to, co się dzisiaj tam działo – zaznaczył.
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– To wzywanie ludzi do obecności (pod TK – red.), to zapraszania ich, żeby przyszli bronić – czego, kogo, przed kim? Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy chcą wejść do budynku, są zagrożeniem? – pytał Berek.
Jak podkreślił, „to jest więcej niż nieodpowiedzialne, to jest rzecz, która może doprowadzić do tragedii”. Dodał, że zamach na Trybunał, o którym się mówi, jest wtedy, kiedy sędziowie nie mogą bezpiecznie wejść do budynku i muszą skorzystać ze wsparcia policji.
Maciej Berek przyznał, że odbył w siedzibie TK bezpośrednią rozmowę z prezesem Bogdanem Święczkowskim. – Powiedzmy jasno: pan sędzia Święczkowski przyjął ode mnie, kwitując mi osobiście, wszystkie dokumenty, których ustawa wymaga od sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie i stawił się w celu objęcia urzędu – zaznaczył.
Jak zrelacjonował, prezes TK zaskoczył później wszystkich sędziów tym, że wypchnął go z korytarza sędziowskiego. – Sędzia Święczkowski fizycznie uniemożliwił mi wejście do tego korytarza – podkreślił. Dodał, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego, jakim jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Berek odniósł się także do słów prezydenta Karola Nawrockiego, który nie uznaje jego sejmowego ślubowania, oraz wypowiedzi szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. W tym kontekście Berek powiedział, że cieszy się, że we wtorek pojawiło się stanowisko Komisji Weneckiej.
– Tam zostało wyraźnie podsumowane to, o czym wielu prawników mówi od dawna: prezydent uczestniczy w tej procedurze w wymiarze ceremonialnym, ale to nie jest bagatelizowanie. Odbywać się to powinno, jeśli tylko jest to możliwe, w obecności fizycznej prezydenta – wskazał.
Berek poinformował, że wystąpił do Karola Nawrockiego z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania 21 września. – Jeśli dzisiaj pan prezydent mówi, że nie mógł odebrać ślubowania, bo był zajęty wizytą zagraniczną, to nie najlepiej świadczy to o służbie pana prezydenta i jego kancelarii, bo myślę, że można było znaleźć przez te niemalże cztery tygodnie taką możliwość i skontaktować się, żeby ustalić inny termin – zaznaczył.
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