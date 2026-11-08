Podczas niedzielnej konferencji prasowej wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał najnowsze informacje dotyczące osób poszkodowanych w zamachu w Krakowie. Obecnie 16 rannych przebywa w sześciu krakowskich szpitalach.

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Jak poinformował Klęczar, stan zdrowia 14 pacjentów jest stabilny. Jedna osoba znajduje się w stanie ciężkim. Chodzi o policjanta, który został ranny podczas zatrzymywania sprawcy. W stanie krytycznym pozostaje natomiast sam napastnik.

Zamach w Krakowie. Policjanci wybudzeni ze śpiączki

Wojewoda przekazał, że obaj funkcjonariusze poszkodowani podczas interwencji zostali już wybudzeni ze śpiączki i nadal znajdują się pod opieką lekarzy.

– Na ten moment nie są do nich dopuszczane osoby trzecie. Żadne czynności z tymi policjantami nie mogą być w tym momencie wykonywane. Te osoby nie są również odwiedzane – podkreślił.

Wojewoda małopolski podał informacje o szóstej ofierze zamachu w Krakowie

W związku z pojawiającymi się w internecie doniesieniami o śmierci kolejnej osoby wojewoda podkreślił, że liczba ofiar zamachu nie wzrosła. Nieporozumienia mogły być związane z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi narodowości zabitych.

Klęczar wyjaśnił, że podczas wcześniejszego wystąpienia, przedstawiając dane dotyczące sześciu ofiar, zaznaczył, że jedna z nich nie była obywatelką Polski. Wymagało to kontaktu ze służbami konsularnymi.

– Mogę potwierdzić, że 51-letnia kobieta, która jest szóstą ofiarą zamachu, to obywatelka Austrii – przekazał.

Pozostałe ofiary śmiertelne to trzy Polki w wieku 61, 47 i 53 lat, 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii oraz około 50-letni obywatel Polski.

Pomoc psychologiczna dla świadków i służb

Klęczar poinformował także o uruchomieniu wsparcia psychologicznego dla osób, które były świadkami zamachu, oraz funkcjonariuszy uczestniczących w akcji. Pomoc organizują policja, straż pożarna i służby miejskie Krakowa, które skierowały do tego zadania swoich psychologów. Do współpracy włączyło się również PZU Zdrowie.

Wojewoda małopolski podziękował służbom ratunkowym, pracownikom medycznym i strażnikom miejskim za zaangażowanie w działania związane z zamachem. Szczególne słowa uznania skierował do personelu medycznego.

Jak zauważył, wśród osób, które zginęły w ataku, byli dorożkarze, a podczas strzelaniny ucierpiały także cztery konie. Wojewoda zapewnił, że wszystkie zwierzęta otrzymały pomoc weterynaryjną, a ich stan jest dobry.

Decyzja w sprawie obchodów 11 listopada

Klęczar odniósł się również do dezinformacji pojawiającej się w mediach i zaapelował o ostrożność w rozpowszechnianiu niesprawdzonych wiadomości.

Zapowiedział ponadto, że w najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje dotyczące wydarzeń organizowanych w Małopolsce, zwłaszcza w sprawie obchodów Narodowego Święta Niepodległości. – O tym, jak będą wyglądały obchody święta 11 listopada w Małopolsce poinformujemy jutro w godzinach popołudniowych – podał wojewoda.

Klęczar potwierdził również, że w sobotę premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński rozmawiali z szefem BBN Bartoszem Grodeckim o osobach, które podczas zamachu wykazały się szczególnym bohaterstwem.

Małopolski Urząd Wojewódzki uczestniczy w przygotowywaniu wniosków o odznaczenia dla tych osób. Prace prowadzone są we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji. Jak przekazał wojewoda, dokumenty są już opracowywane.