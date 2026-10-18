W pobliżu siedziby premiera Albanii Ediego Ramy w Tiranie doszło w sobotę i w niedzielną noc do starć policji z demonstrantami; służby użyły gumowych kul – podała agencja Reutera. Poinformowała, że policjanci trafili dwóch jej dziennikarzy oraz kilku demonstrantów. Gumowe kulki, które zostawiają okrągłe ślady, reporterzy znaleźli na ziemi. Z kolei agencja Associated Press poinformowała, że protestujący rzucali w stronę policji kamieniami, koktajlami Mołotowa, racami i fajerwerkami. Starcia rozprzestrzeniły się na całe centrum miasta. 

Portal Albanian Post poinformował, że po trwających ponad cztery godziny starciach niedaleko siedziby premiera, policja  usunęła protestujących i przywróciła kontrolę nad terenem. Uczestnicy protestu rozproszyli się po różnych częściach stolicy, natomiast służby rozpoczęły akcję mającą na celu ujęcie agresywnych demonstrantów.

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Albańska policja nie zaprzecza, że użyto gumowych kul

Szef albańskiej policji Skender Hita, pytany na konferencji prasowej o zamieszki, nie zaprzeczył, że użyto gumowych kul. „Wszystkie zastosowane środki zostały użyte w ograniczonym zakresie” – cytuje jego słowa Reuters. Hita poinformował, że siedmiu funkcjonariuszy policji zostało zawieszonych w obowiązkach i objętych postępowaniem dyscyplinarnym w związku z „przekroczeniem uprawnień” oraz „nieprzestrzeganiem zasady proporcjonalności” podczas działań wobec protestujących. Nie sprecyzował jednak, o jakie konkretnie incydenty chodzi.

Najnowsze protesty są kontynuacją trwających od miesięcy w Tiranie demonstracji, organizowanych przez ruch o nazwie „Flamingi”. Powstał on w sprzeciwie wobec budowy luksusowego kompleksu turystycznego na południowym wybrzeżu Albanii, powiązanego z firmą inwestycyjną założoną przez Jareda Kushnera – zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa.

Przewodzący ostatnim demonstracjom studenci domagają się zmian w systemie edukacji w kraju oraz ustąpienia premiera Ramy. Hita przekazał, że w wyniki pięciodniowych starć aresztowano już 1067 osób, a przeciwko 388 wszczęto postępowania karne. W zamieszkach rannych zostało wielu policjantów oraz protestujących.

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Michał Kucharski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich
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Premier Rama: nie ustąpię

Zamieszki z udziałem studentów stanowią jak dotąd największe wyzwanie dla Ediego Ramy, który w zeszłym roku wygrał czwartą kadencję. Podsyca gniew z powodu domniemanej korupcji w rządzie, braku miejsc pracy i niskich standardów edukacji, a także poczucie ignorowania przez władze lipcowego, w większości pokojowego, protestu przeciwko przekazaniu prywatnych działek na cele luksusowego projektu nadmorskiego kurortu, wspieranego przez zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa, Jareda Kushnera.

„Minęło 13 lat korupcji, 13 lat bezczynności i pustych obietnic. Słoik się napełnił i jesteśmy tu, by bronić swoich praw” – powiedział w sobotę Juri Taullahu, 22-letni student medycyny.

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Premier Rama, który pełni urząd od 2013 r. wykluczył możliwość ustąpienia ze stanowiska oraz oskarżył przeciwników politycznych o podsycanie zamieszek.  Zapewnił, że nie pozwoli, by przemoc towarzysząca demonstracjom zagroziła staraniom Albanii o członkostwo w UE.

- Rządy zmienia się w demokratycznych wyborach. Wybory mieliśmy w ubiegłym roku, nie rewolucję - podkreślił Rama w pisemnych odpowiedziach na pytania Reutersa. Dodał, że jest gotów rozmawiać o rosnących kosztach edukacji, ale atakowanie instytucji i niszczenie mienia publicznego nie ma nic wspólnego z uzasadnionymi postulatami studentów. 

Rama zapewnił, że jego rząd walczy z korupcją i nie dopuści, by zamieszki zagroziły europejskiej przyszłości kraju. Albania, obok Czarnogóry, należy do państw bałkańskich najbardziej zaawansowanych w negocjacjach akcesyjnych z UE i dąży do członkostwa już w 2028 r.