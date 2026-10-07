W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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TVN zmienia właściciela. Paramount Skydance przejmuje Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery. Transakcja o wartości 111 mld dol. jest drugą największą w historii rynku mediów. Oznacza połączenie dwóch wielkich amerykańskich grup filmowych i telewizyjnych, a jej skutki będą odczuwalne również w Polsce.

W portfolio Warner Bros. Discovery znajduje się TVN, dlatego przejęcie oznacza zmianę właściciela jednej z najważniejszych polskich grup telewizyjnych. TVN został w 2024 r. wpisany na listę firm strategicznych, co daje polskiemu rządowi możliwość zablokowania transakcji. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział rozpoczęcie postępowania, które ma ocenić, czy przejęcie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego w Polsce. Według ekspertów trudno jednak oczekiwać, aby transakcja została zablokowana.

Paramount Skydance uzyskał zgodę na finalizację przejęcia po zawarciu ugód z przeciwnikami transakcji, w tym z częścią stanów USA i związkiem zawodowym scenarzystów. Dla polskiego rynku medialnego kluczowe będzie teraz to, jak nowy właściciel podejdzie do strategii TVN i jego pozycji w Polsce.

Czytaj więcej Media Paramount i Warner Bros. połączone. Powstał nowy hollywoodzki gigant Paramount należący do Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery za 110 mld dolarów. Tym samym powstał jeden z największych koncernów m...

Polskie firmy coraz śmielej wychodzą za granicę

Eksport pozostaje jednym z ważnych motorów polskiej gospodarki. W tym roku jego dynamika ma wynieść około 7 proc., a podobne tempo wzrostu jest prognozowane również na przyszły rok. Coraz większa sprzedaż zagraniczna jest efektem ekspansji polskich przedsiębiorstw na kolejnych rynkach.

Przykładem z sektora nowych technologii jest CD Projekt, którego przychody w dużej mierze pochodzą spoza Polski. Zagraniczną działalność mocno rozwija także Asseco. Grupa jest obecna w blisko 60 krajach na pięciu kontynentach i planuje kolejne przejęcia. Za granicą rozwija się również LPP, właściciel marek Sinsay, Reserved i Cropp. Firma działa już na 47 rynkach, a w ubiegłym roku weszła do sześciu nowych krajów. Kolejnym kierunkiem ekspansji jest Azja Centralna, gdzie LPP planuje otwarcie dużego magazynu w Kazachstanie.

Trend może się nasilać. Z raportu Forvis Mazars wynika, że 83 proc. przedsiębiorstw na świecie planuje wejście na co najmniej jeden nowy rynek w ciągu najbliższych pięciu lat. Ponad połowa firm zamierza wyznaczyć nowe kierunki ekspansji już w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Kolejne ataki na Morzu Czarnym. Uderzono w statki handlowe

Na Morzu Czarnym doszło do kolejnych ataków na jednostki handlowe. Drony zaatakowały dwa statki znajdujące się w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Jedna z jednostek zatonęła, a druga, transportująca ukraińskie zboże, została uszkodzona. Rosyjskie ataki ponownie zwiększają ryzyko dla transportu morskiego i eksportu zboża z Ukrainy. Wcześniej również dochodziło do ataków na infrastrukturę portową i przemysłową w obwodzie odeskim.

Napięcie utrzymuje się także na innych szlakach handlowych. Po wzroście wolumenu ropy przepływającej przez Cieśninę Ormuz oraz zapowiedzi uwolnienia 100 mln baryłek z rezerw cena Brent spadła chwilowo w okolice 98 dol.. Optymizm szybko jednak zniknął po informacjach o kolejnych atakach na tankowce w Cieśninie Ormuz i uderzeniach Huti na cele w Arabii Saudyjskiej. Wieczorem ropa ponownie kosztowała ponad 100 dol. za baryłkę.

BGK zainwestuje 500 mln zł w spółki kosmiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Vinci Space Tech Fund, który będzie inwestował w firmy działające w sektorze kosmicznym. BGK przeznaczy na fundusz 500 mln zł, a partnerem strategicznym przedsięwzięcia będzie ICEYE, polsko-fińska spółka założona przez Rafała Modrzewskiego.

Nowy fundusz ma wspierać rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących technologie kosmiczne. To kolejny sygnał rosnącego znaczenia tego sektora dla polskiej gospodarki i rynku nowych technologii.

Polskie firmy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w sektorze kosmicznym, a współpraca BGK z ICEYE może ułatwić finansowanie kolejnych projektów. Rozwój tego rynku wpisuje się również w rosnące znaczenie danych satelitarnych, obserwacji Ziemi i technologii wykorzystywanych w sektorze bezpieczeństwa.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.