„Przekazałem dziś rekomendację dla wiceprezesa PiS Patryka Jakiego dotyczącą kontynuowania misji na stanowisku współprzewodniczącego Grupy EKR (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – red.) w Parlamencie Europejskim. Będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku” – napisał na portalu X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Reklama Reklama

„Patryk Jaki odniósł niemałe sukcesy w pracy na rzecz Grupy EKR, przyczyniając się do jej rozbudowy i zwiększenia liczebności. Dzięki jego zaangażowaniu Grupa EKR stała się liczącym się graczem w Parlamencie Europejskim” – dodał.

Jaki zastąpił Brudzińskiego

Patryk Jaki wiceprzewodniczącym Grupy EKR został w 2024 r. Zastąpił wtedy na tym stanowisku europosła Joachima Brudzińskiego. Zmiana była elementem porozumienia dotyczącego połączenia PiS i Suwerennej Polski.

Drugim współprzewodniczącym Grupy EKR jest włoski eurodeputowany Nicola Procaccini z partii Bracia Włosi, premier Giorgii Meloni.

W ostatnich dniach obaj przewodniczący wydali komunikat w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Jaki oskarżył rząd Donalda Tuska, że „wykorzystał policję, aby siłą wprowadzić swoich ludzi, podszywających się pod sędziów, do niezależnego Trybunału Konstytucyjnego”.

„Nikt nie powinien pozostać obojętny na to, co dzieje się w Polsce. Tusk chce przejąć kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym, aby znieść kluczową kontrolę władzy swojego rządu. Unia Europejska, która tak często powołuje się na praworządność, teraz milczy, podczas gdy porządek konstytucyjny Polski jest atakowany” – napisano w komunikacie.