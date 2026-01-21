Dla kogo pieniądze? Berlin dostaje rocznie od czterech landów 4 mld euro

Wolne Państwo Bawaria, jak brzmi oficjalna nazwa największego terytorialnie landu Niemiec, jest jednym z trzech południowych krajów związkowych łożących na utrzymanie pozostałych. Niewielki wkład ma tu także Hamburg. Kosztuje to Bawarię niemal 10 mld euro rocznie.

Wkład sąsiedniej Badenii-Wirtembergii wynosi 5 mld euro, Hesji – 3 mld, Hamburga – 0,1 mld. Te środki wspomagają budżety pozostałych 12 landów. Do Berlina, jednego z biedniejszych landów, trafia z tej puli najwięcej, około 4 mld euro.

Nie po raz pierwszy z Monachium rozlegają się głosy żądające zmiany tego systemu. Nie jest też nowatorska propozycja zmniejszenia liczby landów. Dwie dekady temu pojawiła się z inicjatywy socjaldemokratycznej SPD, lecz pozostała w zawieszeniu. Mowa była wtedy o ustanowieniu 10 landów zamiast 16.

– Sądzę, że i teraz nie będzie inaczej. Premierowi Bawarii chodzi o osiągnięcie pewnych osobistych korzyści wizualnych oraz podkreślanie roli swego landu jako wielkiej siły, nie tylko gospodarczej, ale i politycznej – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Thomas Poguntke, politolog z uniwersytetu im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie.

W jego ocenie Markusowi Söderowi i jego CSU szczególnie trudno jest zaakceptować, że beneficjantami niemieckiego „janosikowego” są landy rządzone przez ugrupowania lewicowe, takie jak Kraj Saary czy Brema.