Umowa koalicyjna w Niemczech. Friedrich Merz jako zajączek wielkanocny

Stało się tak, bo Merz nagle zmienił poglądy. Przed wyborami głosił, że „wzrost zadłużenia dzisiaj to wyższe podatki jutro”. Większość Niemców poczuła się oszukana tym nagłym zwrotem w sprawie zadłużania i wydawania na potęgę. Rozczarowanie w szeregach CDU/CSU nie doprowadziło jednak do masowych wystąpień z partii, ale do obniżenia notowań w sondażach już tak.

Rosną sondażowe notowania AfD. Czy to wina Friedricha Merza?

Według trzech ostatnich sondaży izolowana przez establishment Alternatywa dla Niemiec (AfD) idzie łeb w łeb z CDU/CSU, a w jednym nawet prowadzi. W wyborach 23 lutego przewaga chadeków nad prawicowymi populistami z AfD wynosiła zaś 7,7 punktu procentowego.

Rodzi się pytanie, czy porzucanie haseł wyborczych przez dotychczas konserwatywnego Merza i uleganie hasłom lewicowej SPD nie doprowadzi do tego, że AfD będzie tak silna, że dalsze jej izolowanie nie będzie możliwe. I trzeba ją będzie dopuścić do władzy – co dla elit byłoby spełnieniem najczarniejszego snu. Niemieckie społeczeństwo jest konserwatywne (na różnego rodzaju prawicę w lutowych wyborach głosowało ponad 54 proc.) i odchodzenie od konserwatyzmu przez CDU/CSU, nawet z obawy przed Trumpem, może mu się nie spodobać.

Co CDU/CSU i SPD ustaliły w sprawie zaostrzenia polityki migracyjnej? Migracja „nieregularna”, a nie jak wcześniej „nielegalna”

Wydaje się, że SPD uzyskała więcej, niż wskazywałby jej wynik w wyborach (prawie dwa razy mniej głosów niż CDU/CSU). Nie tylko w kwestii zadłużania, ale i polityki socjalnej.

Podobnie jest i z polityką imigracyjną, która może z powodu Trumpa nie jest teraz tematem numer jeden, ale to przejściowe. Koalicja pod wodzą Merza zaostrzy politykę wobec przybyszów, dotyczy to także budzącego kontrowersje zawracania na granicy niektórych potencjalnych azylantów, a także pozbawienia uchodźców z Ukrainy prawa do specjalnego zasiłku.