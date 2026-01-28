Uszakow wyjaśnił. że podejście Rosji do sprawy spotkania Putina i Zełenskiego jest „logiczne” i dodał, że Putin kilka razy już o nim mówił. - Istota naszego stanowiska polega na tym, że nigdy nie odrzucaliśmy i nie odrzucimy tego rodzaju kontaktu – wyjaśnił.

Jak dodał Rosja zaprasza Zełenskiego do Moskwy, jeśli ten będzie gotów spotkać się z Putinem. - Najważniejsze jest, aby takie kontakty były dobrze przygotowane, to po pierwsze. Po drugie powinny skupiać się na osiągnięciu konkretnego, pozytywnego wyniku – zaznaczył.

Uszakow przypomniał, że Putin oświadczył, iż jeśli Zełenski będzie naprawdę gotowy na spotkanie, wówczas może przyjechać do Moskwy. - Zagwarantujemy mu bezpieczeństwo i niezbędne do pracy warunki – podkreślił.

Trump wypowiadał się kilkukrotnie publicznie sugerując, że w zawarciu porozumienia kończącego wojnę między Rosją a Ukrainą przeszkadza osobista niechęć między przywódcami obu państw.

Wołodymyr Zełenski ostatni raz spotkał się z Władimirem Putinem w 2019 roku

Zełenski ostatni raz spotkał się z Władimirem Putinem w 2019 roku, w czasie szczytu w Paryżu zorganizowanego w tzw. formacie normandzkim (Rosja, Ukraina, Francja, Niemcy). Zełenski i Putin rozmawiali tam o kwestii Donbasu.

Po sierpniowym spotkaniu z Putinem na Alasce Donald Trump mówił, że kolejnym krokiem na drodze do porozumienia pokojowego Rosji z Ukrainą będzie spotkanie Zełenskiego z Putinem. Zełenski wyraził gotowość do takiego spotkania. Po spotkaniu takim miałoby dojść do trójstronnego spotkania Putina, Zełenskiego i Trumpa – jako potencjalne miejsce takiego spotkania wskazywano Budapeszt, ale również np. Szwajcarię (proponował ją prezydent Francji Emmanuel Macron).