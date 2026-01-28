Rzeczpospolita
Wydarzenia
Kreml zaprasza Wołodymyra Zełenskiego do Moskwy

Donald Trump miał w rozmowie z Władimirem Putinem zasugerować, by rosyjski przywódca spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Doradca Putina Jurij Uszakow na antenie rosyjskiej telewizji stwierdził, że Kreml nie odrzuca możliwości takiego spotkania.

Publikacja: 28.01.2026 14:20

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

- Rosja zaprasza Wołodymyra Zełenskiego do Moskwy, jeśli jest on gotów spotkać się z Władimirem Putinem – mówił na antenie rosyjskiej telewizji Rossija-1 doradca Putina.

Część mieszkańców Kijowa nie ma ogrzewania od ponad dwóch tygodni
Konflikty zbrojne
Jak Władimir Putin walczy z Ukraińcami zimą i mrozem

Uszakow przyznał, że prezydent USA, w czasie rozmów telefonicznych z Putinem, miał kilka razy sugerować, by Moskwa rozważyła możliwość zorganizowania spotkania przywódcy Rosji z prezydentem Ukrainy.  

- Ta kwestia nie jest dla nas nowa, w rzeczywistości była omawiana kilka razy w czasie rozmów telefonicznych naszego prezydenta, Władimira Władimirowicza Putina i prezydenta Trumpa. W czasie tych rozmów Trump sugerował, abyśmy rozważyli taką możliwość - mówił w kontekście spotkania Putin-Zełenski Uszakow, który wystąpił w programie kremlowskiego propagandysty Pawła Zarubina. 

Uszakow wyjaśnił. że podejście Rosji do sprawy spotkania Putina i Zełenskiego jest „logiczne” i dodał, że Putin kilka razy już o nim mówił. - Istota naszego stanowiska polega na tym, że nigdy nie odrzucaliśmy i nie odrzucimy tego rodzaju kontaktu – wyjaśnił. 

Jak dodał Rosja zaprasza Zełenskiego do Moskwy, jeśli ten będzie gotów spotkać się z Putinem. - Najważniejsze jest, aby takie kontakty były dobrze przygotowane, to po pierwsze. Po drugie powinny skupiać się na osiągnięciu konkretnego, pozytywnego wyniku – zaznaczył. 

Uszakow przypomniał, że Putin oświadczył, iż jeśli Zełenski będzie naprawdę gotowy na spotkanie, wówczas może przyjechać do Moskwy. - Zagwarantujemy mu bezpieczeństwo i niezbędne do pracy warunki – podkreślił.  

Trump wypowiadał się kilkukrotnie publicznie sugerując, że w zawarciu porozumienia kończącego wojnę między Rosją a Ukrainą przeszkadza osobista niechęć między przywódcami obu państw. 

Wołodymyr Zełenski ostatni raz spotkał się z Władimirem Putinem w 2019 roku

Zełenski ostatni raz spotkał się z Władimirem Putinem w 2019 roku, w czasie szczytu w Paryżu zorganizowanego w tzw. formacie normandzkim (Rosja, Ukraina, Francja, Niemcy). Zełenski i Putin rozmawiali tam o kwestii Donbasu. 

Po sierpniowym spotkaniu z Putinem na Alasce Donald Trump mówił, że kolejnym krokiem na drodze do porozumienia pokojowego Rosji z Ukrainą będzie spotkanie Zełenskiego z Putinem. Zełenski wyraził gotowość do takiego spotkania. Po spotkaniu takim miałoby dojść do trójstronnego spotkania Putina, Zełenskiego i Trumpa – jako potencjalne miejsce takiego spotkania wskazywano Budapeszt, ale również np. Szwajcarię (proponował ją prezydent Francji Emmanuel Macron). 

Ostatecznie jednak do żadnego z tych spotkań nie doszło. Rosja sygnalizowała wprawdzie gotowość do takiego spotkania, ale szef rosyjskiej dyplomacji mówił, że może dojść do niego dopiero, gdy agenda takiego szczytu będzie gotowa. 

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Foto: PAP

Rosja zarzucała jednocześnie Zełenskiemu, że ten odrzucił żądania przedstawione przez Putina na Alasce. Najważniejsze z nich dotyczy Donbasu – Rosja od czasu szczytu z udziałem Putina i Trumpa nieustannie żąda wycofania się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu przedstawiając to jako warunek zakończenia walk. Ukraina odrzuca taką możliwość. 

Po wypowiedziach Ławrowa Trump dał dwa tygodnie Rosji i Ukrainie na doprowadzenie do spotkania przywódców. Mówił też, że po upływie tego terminu może sięgnąć po dodatkowe sankcje wobec Rosji, ale może też wycofać się z pośredniczenia w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą. Nic takiego jednak się nie stało. Trump wyraził jedynie rozczarowanie Putinem. 

Wołodymyr Zełenski, Władimir Putin, przywódcy Ukrainy i Rosji

Wołodymyr Zełenski, Władimir Putin, przywódcy Ukrainy i Rosji

Foto: Infografika PAP

Na początku września 2025 roku, w czasie pobytu w Chinach Putin oświadczył, że jest otwarty na spotkanie z Zełenskim, ale powtórzył oczekiwania Rosji co do tego, że takie spotkanie musiałoby być „dobrze przygotowane i przynieść konkretne rezultaty”. Mówił też, że jest gotów spotkać się z Zełenskim, jeśli ten przyjedzie do Moskwy.  

Wcześniej jednak Putin i przedstawiciele administracji na Kremlu kwestionowali legitymację Zełenskiego do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Ukrainy, przekonując, że Zełenski stracił mandat po zakończeniu jego kadencji na stanowisku prezydenta (20 maja 2024 roku). Rosja przekonuje, że konstytucja Ukrainy nie przewiduje możliwości przedłużania mandatu ukraińskiej głowy państwa, nawet w czasie obowiązywania stanu wojennego.  

Źródło: rp.pl

