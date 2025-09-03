Wołodymyr Zełenski – chcąc omówić warunki potencjalnego porozumienia z Rosją – od dłuższego czasu zabiega o spotkanie z Władimirem Putinem. W osiągnięciu tego celu stara się pośredniczyć prezydent USA Donald Trump, który także wyraził chęć, by liderzy się spotkali.

22 sierpnia szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow zadeklarował, że „Putin jest gotów spotkać się z Zełenskim, kiedy agenda szczytu będzie gotowa”. - Ale obecnie ta agenda nie jest w ogóle gotowa – stwierdził polityk. Teraz jednak do sporawy odniósł się sam przywódca Rosji.

Putin spotka się z Zełenskim ws. wojny na Ukrainie? Jest stanowisko przywódcy Rosji

Do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim przywódca Rosji Władimir Putin odniósł się w Chinach, gdzie przebywa od niedzieli, by wziąć udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Choć podczas swojego przemówienia Putin stwierdził, że „zawsze był otwarty” na spotkanie z Zełenskim, to wielokrotnie powtórzył podkreślane od dłuższego czasu stanowisko Kremla, mówiące, iż takie rozmowy muszą być dobrze przygotowane i przynieść konkretne rezultaty. - Jeśli chodzi o spotkanie z Zełenskim – nigdy nie wykluczałem takiej możliwości. Ale czy jest w tym jakiś sens? Zobaczymy – powiedział Putin. Jak podaje agencja Reutera, polityk zaznaczył też, że „jest gotów spotkać się z Zełenskim, jeśli ten przyjedzie do Moskwy”.