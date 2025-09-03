Aktualizacja: 03.09.2025 17:14 Publikacja: 03.09.2025 17:13
Foto: REUTERS/Maxim Shemeto
Wołodymyr Zełenski – chcąc omówić warunki potencjalnego porozumienia z Rosją – od dłuższego czasu zabiega o spotkanie z Władimirem Putinem. W osiągnięciu tego celu stara się pośredniczyć prezydent USA Donald Trump, który także wyraził chęć, by liderzy się spotkali.
22 sierpnia szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow zadeklarował, że „Putin jest gotów spotkać się z Zełenskim, kiedy agenda szczytu będzie gotowa”. - Ale obecnie ta agenda nie jest w ogóle gotowa – stwierdził polityk. Teraz jednak do sporawy odniósł się sam przywódca Rosji.
Do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim przywódca Rosji Władimir Putin odniósł się w Chinach, gdzie przebywa od niedzieli, by wziąć udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy.
Choć podczas swojego przemówienia Putin stwierdził, że „zawsze był otwarty” na spotkanie z Zełenskim, to wielokrotnie powtórzył podkreślane od dłuższego czasu stanowisko Kremla, mówiące, iż takie rozmowy muszą być dobrze przygotowane i przynieść konkretne rezultaty. - Jeśli chodzi o spotkanie z Zełenskim – nigdy nie wykluczałem takiej możliwości. Ale czy jest w tym jakiś sens? Zobaczymy – powiedział Putin. Jak podaje agencja Reutera, polityk zaznaczył też, że „jest gotów spotkać się z Zełenskim, jeśli ten przyjedzie do Moskwy”.
Rosyjski przywódca powiedział także, że aby „możliwy był jakikolwiek postęp”, Ukraina powinna znieść stan wojenny i przeprowadzić wybory oraz referendum w sprawach terytorialnych.
Wcześniej Putin – występując w czasie spotkania przywódców państw tworzących Szanghajską Organizację Współpracy – przekonywał, że wojna na Ukrainie wybuchła w wyniku „zamachu stanu na Ukrainie, który był wspierany i sprowokowany przez Zachód”. Rosyjski przywódca nawiązał w ten sposób do protestów na kijowskim Majdanie Niepodległości z lat 2013 i 2014, czyli tzw. rewolucji godności, która doprowadziła do obalenia prorosyjskiego prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza. W odpowiedzi na tamte wydarzenia Rosjanie dokonali nielegalnej aneksji Krymu i wsparli prorosyjskich separatystów w Donbasie.
Donald Trump w czasie szczytu w Białym Domu, gdzie 18 sierpnia spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, a także przywódcami Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Finlandii, sekretarzem generalnym NATO i szefową KE, oświadczył, że kolejnym krokiem na drodze do porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą będzie spotkanie Zełenskiego z Putinem. W jego trakcie obaj przywódcy mieli rozmawiać m.in. o kwestiach terytorialnych. Zełenski wyraził gotowość do takiego spotkania.
Dopiero po spotkaniu Zełenskiego z Putinem możliwe miałoby się stać zorganizowanie trójstronnego szczytu z udziałem Zełenskiego, Putina i Trumpa, w czasie którego przyszłe porozumienie pokojowe miałoby nabrać kształtu. Jako potencjalne miejsca spotkania przywódców Ukrainy i Rosji USA miały wskazywać Budapeszt, a prezydent Francji Emmanuel Macron sugerował, że powinno to być neutralne państwo w Europie – np. Szwajcaria (Macron mówił, że jego wybór padłby na Genewę).
Jednak już kilka dni później Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji stwierdził w rozmowie z NBC, że „Putin jest gotów spotkać się z Zełenskim, kiedy agenda szczytu będzie gotowa”. – Ale obecnie ta agenda nie jest w ogóle gotowa – dodał.
1288. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie Ten plik jest gotowy do pobrania.
Foto: PAP
Rosyjski minister stwierdził, że Moskwa „zgodziła się wykazać elastycznością” w punktach wskazanych przez prezydenta Trumpa po szczycie na Alasce. – Prezydent Trump zaproponował kilka punktów po Anchorage i w niektórych z nich zgodziliśmy się wykazać pewną elastyczność – mówił Ławrow dodając, że Wołodymyr Zełenski „odrzucił wszystkie zasadnicze punkty” przedstawione przez Donalda Trumpa w związku z propozycją porozumienia pokojowego ws. Ukrainy. – Gdy Trump podniósł te kwestie na spotkaniu w Waszyngtonie, na którym Zełenski był obecny z europejskimi sponsorami, jasno podkreślił, to było jasne dla wszystkich, że jest kilka zasad, które, według Waszyngtonu, muszą być zaakceptowane. W tym odrzucenie wejścia do NATO, w tym rozmowa o kwestiach terytorialnych. I Zełenski powiedział „nie” – mówił szef rosyjskiej dyplomacji.
Reuters informował, że Putin przedstawił w czasie szczytu na Alasce trzy podstawowe żądania wobec Ukrainy. Po pierwsze – ukraińska armia miałaby wycofać się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części Donbasu (chodzi o kilkanaście proc. powierzchni obwodu donieckiego). Po drugie – przyszłe członkostwo Ukrainy w NATO miało zostać wykluczone. Po trzecie – po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie miały nie stacjonować żadne wojska państw NATO.
Już po wypowiedziach Ławrowa Trump dał dwa tygodnie Rosji i Ukrainie na doprowadzenie do spotkania przywódców. Mówił też, że po upływie tego terminu może sięgnąć po dodatkowe sankcje wobec Rosji, ale może też wycofać się z pośredniczenia w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą.
Z kolei 2 września Trump stwierdził, iż jest „bardzo rozczarowany” prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zapowiedział też, bez podawania szczegółów, że jego administracja zamierza podjąć pewne działania, aby ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych trwającej wojny.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
