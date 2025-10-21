Rzeczpospolita
Już wiadomo, jaka była wartość łupu w Luwrze. „Kwota spektakularna, ale nie oddająca wartości historycznej”

Prokurator generalna Paryża, Laure Beccuau, podała wstępną wartość przedmiotów, skradzionych w niedzielny poranek z Luwru. Przedmioty te - jak wynika z ustaleń mediów - nie były ubezpieczone.

Publikacja: 21.10.2025 20:22

Członek policyjnego zespołu śledczego przy oknie, przez które przestępcy prawdopodobnie dostali się

Członek policyjnego zespołu śledczego przy oknie, przez które przestępcy prawdopodobnie dostali się do Luwru

Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes

Bartosz Lewicki

Ministerstwo kultury Francji poinformowało w niedzielę rano, że z Galerie d'Apollon skradziono osiem bezcennych klejnotów. Była wśród nich tiara cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III), ozdobiona 2 tysiącami diamentów oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.

Według kustosza muzeum, wartość skradzionych z Luwru przedmiotów to 88 milionów euro. - To rzeczywiście spektakularna kwota, ale musimy pamiętać, że straty te mają charakter ekonomiczny i w żaden sposób nie można ich porównywać ze stratami historycznymi spowodowanymi przez tę kradzież - zauważyła prokurator Laure Beccuau. 

„Spektakularna” kradzież z Luwru

Do napadu na Luwr doszło w niedzielę rano, ok. godziny 9:30. 

Złodzieje użyli podnośnika na ciężarówce, którym dostali się wprost do gmachu Luwru przez okno balkonowe. Użyli przecinarek, by wyjąć klejnoty z witryny. Dziennik „Le Parisien” podał, że dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników. Przestępcy ustawili pachołki ostrzegawcze przy podnośniku. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach. Spektakularny rabunek trwał - według francuskiego resortu spraw wewnętrznych - siedem minut.

O kradzieży jako pierwsza poinformowała ministra kultury Rachida Dati. Jej resort opisał w oświadczeniu włamanie jako „szczególnie szybkie i brutalne”. 

Kradzież z Luwru - „śledztwo trwa”

Jak poinformowano, śledztwo w sprawie kradzieży z Luwru trwa. Paryska prokuratura wyjaśnia, że pobrano już próbki z przedmiotów porzuconych przez przestępców oraz z pojazdu z koszem, który umożliwił przestępcom dostęp do galerii Luwru. 

- Zidentyfikowano też cztery osoby obecne na miejscu zdarzenia – poinformowała Laure Beccuau. Podejrzanych może być jednak więcej: - Łatwo sobie wyobrazić, że wokół nich było mnóstwo ekip, które pomogły im dokonać tego doskonale zaplanowanego napadu.

Jak zapewnił w mediach społecznościowych prezydent Francji Emmanuel Macron, skradzione z Luwru przedmioty „zostaną odzyskane, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności”. 

Tymczasem media obiegło nagranie, które przedstawia mężczyzn w żółtych kamizelkach przy gablotach w  Galerie d'Apollon. 

Klejnoty nie były ubezpieczone? 

Tymczasem – jak podały francuskie media, klejnoty nie były ubezpieczone. Właśnie dlatego, że „ich wartość historyczna jest bezcenna”. 

Gazeta „Le Figaro” podkreśliła, że klejnoty mają „status kolekcji narodowej”, co oznacza, że sposób, w jaki należy się nimi opiekować, został wyjaśniony w Kodeksie Dziedzictwa - zbiorze praw regulujących zagadnienia odnoszące się do dziedzictwa narodowego. Ten status sprawia, że klejnoty nie mogą być legalnie sprzedane, podarowane, czy też odziedziczone nawet po długim czasie.

Klejnoty znajdowały się w muzeum, więc – jak wyjaśnił francuski resort kultury – nie ubezpiecza się tych dóbr, ponieważ ich koszty są astronomiczne, a ryzyko szkód, mimo wszystko, niewielkie. Dzieła sztuki ubezpiecza się często, gdy mają zostać wypożyczone do innych instytucji, ponieważ wówczas oszacowanie kosztu takiej umowy jest dużo łatwiejsze.

Źródło: rp.pl

