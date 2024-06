Niepokojące dane: Europa przegrywa technologiczny wyścig z USA i Chinami

Wtóruje jej Paweł Wieczyński, szef firmy DataWalk. – Mamy na co dzień porównanie między poziomem zainteresowania europejskich i amerykańskich instytucji inwestycjami w zaawansowane procesy analityczne i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Niestety, poza pewnymi wyjątkami, jako Polska i Europa jesteśmy co najmniej kilka lat w tyle w porównaniu z instytucjami z listy Fortune 500 z USA – mówi Wieczyński. Dodaje, że widać jednak dużą zmianę w Europie w ostatnich kwartałach, np. wśród służb specjalnych z Europy Zachodniej czy klientów z sektora bankowego.

– To, co się zmieniło, to nie tylko priorytet postawiony na szybkie uzupełnienie braku, ale też bardzo widoczna niechęć do zakupu rozwiązań spoza Europy. Nawet nie tylko systemów chińskich, ale również amerykańskich. Europa zdaje się budzić z marazmu – podsumowuje.

W Europie wysoko ceni się prawa jednostki, w tym dotyczące danych osobowych. Odzwierciedlone to jest w dyrektywach i prawie krajowym członków UE, przez co wdrażanie projektów z zakresu cyfryzacji jest trudniejsze i droższe.

– Szanując europejskie wartości, nie mamy szans w globalnym wyścigu w obszarze innowacji przełomowych. Natomiast Europa może nadal konkurować na innym polu, wprowadzając innowacje podtrzymujące przewagi biznesowe w obszarach tradycyjnej gospodarki. Nie zmienia to jednak faktu, że biegniemy z „najcięższym plecakiem”. Niezależnie od tego, jak dobrymi biegaczami jesteśmy, to i tak – jako Europa – tego biegu nie możemy wygrać – uważa Grzegorz Rudno-Rudziński, partner zarządzający w Unity Group.

Cyfryzacja firmom się opłaca

W Europie wciąż pokutuje podejście, według którego preferuje się wybór tańszych w krótkiej perspektywie rozwiązań analogowych.

– Inwestycja w IT i w cyfryzację jest często złem koniecznym, według zasady, że zamiast automatyzacji procesów zawsze można korzystać z wygodnego arkusza kalkulacyjnego, a ludzie muszą mieć jakieś zatrudnienie, nawet jeśli rachunek ekonomiczny podpowiada większe zaangażowanie w pracy nowych technologii – komentuje Andrzej Targosz, partner Bitspiration Booster.