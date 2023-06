Płynie woda, zmywa front. Okupanci okazali się tak samo zaskoczeni powodzią, jak i Ukraińcy

Na zachodnim najwięcej mieszkańców wywożonych jest z niżej położonych rejonów Chersonia, głównie z dzielnicy Korabiel leżącej na wyspie. Ale ewakuację utrudniają Rosjanie. Jeszcze w środę, nim porzucili swoje stanowiska na lewym brzegu, ostrzeliwali z armat Korabiel i łódki wolontariuszy.

Nieznane zagrożenia

Pod wodą znalazło się ok. 600 km kw. terenu (więcej niż powierzchnia Warszawy – 517 km kw.), z tego dwie trzecie na okupowanym brzegu. Ale fala powodziowa posuwa się w górę wszystkich kanałów i dopływów Dniepru, głównie Inhulcem na prawym brzegu. Prawdopodobnie tam będą dalsze zatopienia. Powódź dotarła już do ujścia Dniepru i rozlała się po nim. 20 km dalej znajduje się ujście Bohu, nad którym leży Mikołajów. – Woda zatopiła już niektóre plaże, jachtklub i podeszła do przystanków autobusowych leżących nad samą rzeką – poinformował burmistrz miasta Ołeksandr Senkiewicz.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zniszczona tama w Nowej Kachowce. Woda wypłukuje miny przeciwpiechotne Międzynarodowa organizacja humanitarna CARE ostrzegła, że woda ze Zbiornika Kachowskiego, która zalała wsie i miasta obwodu chersońskiego, wypłukuje miny przeciwpiechotne pozostawione przez Rosjan. Dodatkowym zagrożeniem są setki ton ropy, która dostała się do Dniepra.

Z kolei w górze rzeki spadający poziom wody w Zbiorniku Kachowskim zaczyna wpływać na życie przemysłowych miast leżących nad nim. W Nikopolu już wprowadzono racjonowanie wody. Podobnie w pobliskich mniejszych miejscowościach. Władze ostrzegają, że cały rejon może zostać pozbawiony bieżącej wody.

W ciągu weekendu woda zacznie opadać i wtedy zalanym terenom zagrożą epidemie. W trakcie powodzi zginęły tysiące zwierząt i nieznana liczba osób, wymyte zostały śmietniska, cmentarze, miejskie oczyszczalnie, składowiska odpadów zwierzęcych i przemysłowych. Skala zagrożenia nie jest jeszcze znana.

Wojna trwa cały czas

Fala powodziowa wymyła też rosyjskie stanowiska na lewym brzegu wraz z ich polami minowymi, składami amunicji i paliw, czołgami i wozami pancernymi. Na ukraińskim brzegu, w okolicach Chersonia, już eksplodują rosyjskie miny przyniesione przez prąd rzeczny.