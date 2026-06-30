Weidel uważa, że AfD może wygrać nadchodzące wybory lokalne w Saksonii-Anhalt i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Wyborcy pójdą tam do urn we wrześniu, a AfD prowadzi w przeprowadzanych obecnie sondażach przedwyborczych.

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Alice Weidel uważa, że Niemcy muszą wrócić do kupowania ropy i gazu z Rosji

Według liderki AfD zwycięstwo w tych wyborach będzie „kamieniem milowym” na drodze do zdobycia przez AfD urzędu kanclerza po najbliższych wyborach do Bundestagu, które odbędą się w 2029 roku.

– Utrata tej energii (taniej energii z Rosji, ropy i gazu – red.) cofnęła nas o lata. Setki tysięcy miejsc pracy zostały stracone. Uzależniło to nas od USA, które sprzedają energię po znacznie wyższych cenach – stwierdziła liderka AfD.

Przed rozpoczęciem przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, 1/3 importu ropy do Niemiec pochodziło z Rosji. Rosja dostarczała też ponad połowę importowanego przez Niemcy gazu ziemnego.

Uszkodzenie gazociągów Nord Stream Foto: PAP

Sankcje nałożone na Rosję przez UE i objęcie embargiem rosyjskiej ropy i gazu sprawiły, że – w związku ze wzrostem cen energii – niemiecka gospodarka znalazła się w stagnacji. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że koncern motoryzacyjny Volkswagen planuje likwidację nawet 100 tysięcy miejsc pracy.

Weidel, która stoi na czele prowadzącej w sondażach w Niemczech AfD i proponuje zniesienie sankcji na rosyjskie surowce energetyczne, których sprzedaż jest kluczowym źródłem dopływu środków do budżetu Rosji, przeznaczanego m.in. na zbrojenia, zwraca uwagę na niepewność co do europejskiego konsensusu w sprawie dalszego wspierania Ukrainy – zauważa agencja Reutera. Obecny niemiecki rząd, na czele którego stoi Friedrich Merz, zdecydowanie wspiera Ukrainę, ale słowa liderki AfD wskazują, że gdyby władze przejęła Alternatywa dla Niemiec, stanowisko Berlina w tej kwestii mogłoby się drastycznie zmienić.

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– Jeśli wygramy w Saksonii-Anhalt, wówczas wygramy prawdopodobnie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Widzę AfD w urzędzie kanclerskim albo po następnych wyborach, albo po jeszcze kolejnych – mówi liderka AfD.

Parlamentarzysta z AfD był w Rosji. Rozmawiał z prezesem Gazpromu

Weidel opowiada się za powrotem do zakupu energii w Rosji po tym, jak w czerwcu z wizytą w Rosji przebywał parlamentarzysta Alternatywy dla Niemiec, Markus Frohnmaier. Spotkał się on tam z prezesem Gazpromu, Aleksiejem Millerem i apelował o ponowne uruchomienie gazociągu Nord Stream, uszkodzonego w eksplozji, do której doszło jesienią 2022 roku.

Frohnmaier odrzucał krytykę swojej wizyty w Rosji i zwracał uwagę, że inwestorzy amerykańscy „badają możliwość ponownego uruchomienia Nord Stream”. – Musimy uważać w Niemczech, by nie stracić okna możliwości na powrót na rosyjski rynek – stwierdził w rozmowie z agencją Reutera. – Pan Miller powiedział, że potrzeba trzech miesięcy, by wznowić dostawy gazu (do Niemiec) – dodał.

– W rzeczywistości jesteśmy partią zwykłych ludzi. Nie postawimy wszystkiego na głowie, gdy dojdziemy do władzy – przekonywała agencję Reutera.

Mainstreamowe partie stosują wobec AfD tzw. kordon sanitarny – odrzucają możliwość politycznej współpracy z tą partią i rozważanie udziału w koalicjach z jej udziałem.

W sondażach AfD uzyskuje obecnie ok. 27-29 proc. poparcia, wyraźnie więcej niż rządząca CDU/CSU (22-24 proc.).