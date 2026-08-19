Wicekanclerz Niemiec Lars Klingbeil ocenił, że Europa powinna rozważyć nałożenie sankcji na izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira. Niedawny komentarz skrajnie prawicowego polityka, dotyczący zabijania Palestyńczyków w Strefie Gazy, nazwał „odczłowieczającym”. W nagłośnionym w weekend wywiadzie Ben Gwir powiedział, że nie zgadza się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy.

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– Uważam, że w Strefie Gazy należy prowadzić celowane zabójstwa, eliminując każdej nocy od 30 do 40 osób. Nie tylko tych, którzy stanowią bezpośrednie zagrożenie. Są tam ludzie, którzy nie zasługują na życie. Nie powinni żyć. To nawet nie są ludzie – podkreślił.

Kontrowersje wokół wypowiedzi Ben Gwira. Jest reakcja Niemiec

W odniesieniu do tych słów Klingbeil ocenił, że są to słowa, których „jako rząd Niemiec nie możemy w żadnym stopniu zaakceptować”.

W rozmowie z nadawcą Sat.1 socjaldemokrata powiedział, że należy „bardzo poważnie” rozważyć na poziomie europejskim nałożenie sankcji na Ben Gwira. Jak zaznaczył, wypowiedzi Izraelczyka są „odczłowieczające”. Klingbeil powtórzył standardowe stanowisko niemieckiego rządu wobec Izraela, wyrażając solidarność z państwem Izrael. Dodał jednak: „Nie solidaryzuję się z takimi ministrami”.

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Zawieszenie broni w Strefie Gazy. Bilans ofiar inwazji

Do niedawna Izrael niemal codziennie przeprowadzał uderzenia na Strefę Gazy. Według tamtejszego ministerstwa zdrowia od czasu wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni 10 października 2025 r. zginęło w nich ponad 1250 osób.

Zgodnie z danymi resortu w izraelskiej inwazji na Strefę Gazy zginęło łącznie ponad 73 tys. Palestyńczyków, a ponad 174 tys. zostało rannych. Z części badań naukowych wynika, że rzeczywista liczba zabitych może być wyższa. Organizacje ONZ zwracają ponadto uwagę na osoby pod gruzami, uznawane oficjalnie za zaginione, oraz zgony związane m.in. z niedożywieniem i załamaniem się systemu ochrony zdrowia na tym palestyńskim terytorium.