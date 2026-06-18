Jak poinformował minister Marcin Kierwiński, zatrzymania dokonano w godzinach porannych.– W godzinach porannych policja ujęła osobę, która jest podejrzana o zabójstwo Rosjanina. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Trwają i będą trwały z tą osobą czynności procesowe – powiedział szef MSWiA.

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Według ustaleń śledczych zatrzymany posługuje się paszportem gruzińskim. To 36-letni mężczyzna, którego policja wiąże również z innymi przestępstwami popełnionymi wcześniej na terenie Polski. – Na podstawie innych materiałów udało się zidentyfikować osobę, która prawdopodobnie odpowiada za to zabójstwo. To osoba posługująca się paszportem gruzińskim. Osoba w wieku 36 lat – mówił Kierwiński.

Wcześniej premier Donald Tusk informował o zatrzymaniu osoby podejrzewanej o udział w zabójstwie. Policja przekazała, że mężczyzna został ujęty pod Warszawą przez funkcjonariuszy specjalnej grupy śledczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy wsparciu kontrterrorystów z BOA i SPKP.

Specjalny zespół pracował od pierwszych godzin po zbrodni

Minister podkreślił, że zatrzymanie jest efektem intensywnej pracy służb. W sprawie powołano specjalny zespół działający przy komendancie wojewódzkim policji w Lublinie. – To efekt ciężkiej pracy wielu służb. Powstał specjalny zespół przy komendancie wojewódzkim policji w Lublinie, który od chwili zabójstwa, od pierwszych momentów, kiedy pojawiły się tam służby, pracował nad tym, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne – powiedział Kierwiński.

Szef MSWiA odniósł się także do wcześniejszego zatrzymania dwóch obywateli Białorusi. – Na początku zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Te osoby zostały zwolnione. Znajdowały się na miejscu, natomiast nie ma powiązania wprost z tym zabójstwem – wyjaśnił.

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Egzekucja w Białej Podlaskiej

Do zabójstwa doszło 15 czerwca między godz. 9.30 a 9.45 w Białej Podlaskiej. Według informacji prokuratury do Roberta Kuzowkowa podszedł mężczyzna, który oddał do niego trzy strzały z broni krótkiej. Gdy ofiara upadła na ziemię, napastnik podszedł bliżej i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości.

Oględziny wykazały siedem ran postrzałowych – pięć wlotowych i dwie wylotowe. Rany znajdowały się w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców. Okoliczności zdarzenia od początku wskazywały na zaplanowaną egzekucję.

Według informacji przekazanych w Sejmie przez zastępcę koordynatora służb specjalnych gen. Radosława Kujawę, ofiara była wcześniej wielokrotnie ostrzegana przez polskie służby o realnym zagrożeniu dla życia. Kuzowkow nie zdecydował się jednak na objęcie ochroną policyjną.

Śledczy szukają zleceniodawców

Minister Kierwiński zaznaczył, że zatrzymanie podejrzanego nie kończy śledztwa. Obecnie jednym z najważniejszych kierunków działań jest ustalenie osób, które mogły stać za organizacją zabójstwa. – Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa – powiedział.

Podziękowania dla policji i służb

Podczas konferencji minister podziękował funkcjonariuszom za działania prowadzące do zatrzymania podejrzanego. – Chcę bardzo podziękować panu komendantowi Markowi Boroniowi za sprawne działanie policji i panu ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi za synergię w działaniu naszych służb. Ta osoba, wbrew czarnowidztwu niektórych polityków, została szybko i sprawnie zatrzymana – stwierdził Kierwiński.