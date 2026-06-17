Dodał, że jeśli było to na zlecenie Rosji, to jest to bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym. - To jest terroryzm państwowy - zaznaczył.

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Podkreślił, że służby będą się starały wyjaśnić wszystko, co jest możliwe do wyjaśnienia. - Sprawa jest trudna. Jak jest płatny zabójca, to niestety nie jest łatwo zidentyfikować takiego człowieka - dodał.

Premier przekazał, że dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni, ponieważ służby nie dysponują dowodami, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo.

Przypomniał też, że zastrzelony mężczyzna był krytykiem Putina i rosyjskiego reżimu. Dodał, że zarówno policja jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego proponowały mu ochronę, jednak odmawiał z nieznanych powodów.

Egzekucja w Białej Podlaskiej. Ofiarą Simon Skrepecki

Do zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej doszło w poniedziałek 15 czerwca między godziną 9.30 a 9.45. – Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej wspólnie z komendą miejską policji w Białej Podlaskiej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 44-letniego obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K., który w przestrzeni medialnej występował jako Simon Skrepecki i prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań władz Federacji Rosyjskiej – mówił na konferencji prok. Kozak.

– Na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały pięć ran wlotowych i dwie wylotowe, usytuowane w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie – relacjonował rzecznik prokuratury.

Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów

Po zabójstwie Rosjanina komendant miejski policji w Białej Podlaskiej zarządził alarm i powołał wszystkich policjantów do służby, w działaniach brali udział funkcjonariusze z pionów kryminalnego, prewencji oraz ruchu drogowego. Prokurator i policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, podczas tych działań, jak podali śledczy, znaleziono łuski oraz nabój kalibru 9 mm. Sekcja zwłok zabitego Rosjanina rozpoczęła się w środę rano.