Zabity w Białej Podlaskiej mężczyzna to Rosjanin Siemion Skriepiecki, krytyk Władimira Putina. – Przesłuchani zostali świadkowie zdarzenia, zabezpieczyliśmy monitoring, zabezpieczyliśmy ślady na miejscu zdarzenia. Apelujemy też do obywateli o to, aby wzmocnili naszą wiedzę poprzez zapisy kamer z wideorejestratorów. Gromadzimy cały czas materiał dowodowy, który jest na bieżąco weryfikowany – powiedział na konferencji prasowej we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prokurator Marcin Kozak.

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Do zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej doszło w poniedziałek 15 czerwca między godziną 9.30 a 9.45. – Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej wspólnie z komendą miejską policji w Białej Podlaskiej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 44-letniego obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K., który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki i prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań władz Federacji Rosyjskiej – mówił na konferencji prok. Kozak.

– Na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały wykazały pięć ran wlotowych i dwie wylotowe, usytuowany w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie – relacjonował rzecznik prokuratury.

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