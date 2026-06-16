Z naszych informacji wynika, że poza policją w sprawę wyjaśnienia tej zbrodni zaangażowały się służby specjalne – ABW. Jest prawdopodobne, że zbrodnia mogła zostać zlecona i wykonana przez kogoś związanego ze środowiskiem Kadyrowców, czyli Czeczenów związanych z rosyjskim reżimem. Na razie sprawca zabójstwa nie został zatrzymany.

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Nasi rozmówcy wskazują, że zabity Rosjanin od pewnego czasu mógł ściągać na siebie kłopoty, poprzez fakt, że organizował performance, które miały ośmieszać Putina i Kadyrowa.

Zabójstwo Simona Skrepeckiego w Białej Podlaskiej. To była egzekucja

Do zabójstwa Simona Skrepeckiego doszło w poniedziałek 15 czerwca między godziną 9.30 a 9.45 na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Przebieg zbrodni w rozmowie z mediami relacjonował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

– Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały pięć ran wlotowych i dwie wylotowe, usytuowane w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie – powiedział prok. Marcin Kozak.

Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca zabójstwa Simona Skrepeckiego w Białej Podlaskiej Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Sprawa, pierwotnie prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej, zostanie przejęta przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Sekcja zwłok ofiary ma zostać przeprowadzona w środę w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej.

We wtorek śledczy poinformowali, że w toku „szeroko zakrojonych działań policyjnych” w pobliżu konsulatu Białorusi w Białej Podlaskiej doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białorusi, mężczyzn w wieku 37 i 33 lat. Ewentualny związek zatrzymanych z zabójstwem Rosjanina jest intensywnie badany, przekazał prokurator Kozak, zaznaczając, że na razie nikomu nie postawiono zarzutów, a intensywne czynności śledcze trwają.

Apel do kierowców. Policja prosi o nagrania z samochodowych wideorejestratorów

Policja informowała, że ustawione po zabójstwie Skrepeckiego posterunki blokadowe na drogach wylotowych z miasta zostały już zdjęte, ale funkcjonariusze nadal prowadzą intensywne działania w sprawie zdarzenia. Komendant wojewódzki policji w Lublinie powołał specjalną grupę śledczą.

Funkcjonariusze zwrócili się o pomoc do osób, które 15 czerwca w godzinach 8.30-10.30 podróżowały samochodem wyposażonym w wideorejestrator i nagrywały swoją jazdę. Policja prosi o przekazywanie nagrań do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej (można to zrobić za pomocą poczty elektronicznej).

Śledczym najbardziej zależy na nagraniach z ulic przylegających do ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej oraz z drogi krajowej nr 2. – Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć wcześniejsze działania, przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa, jak też i drogę jego ucieczki – podkreślił podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.

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