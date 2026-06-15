Do zabójstwa doszło w poniedziałek przed godziną 10.00 przy ul. Terebelskiej, w rejonie ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

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Uliczna egzekucja w Białej Podlaskiej

Według relacji lokalnych mediów napastnik podszedł do mężczyzny na osiedlowym parkingu i oddał w jego kierunku kilka strzałów z broni palnej. Mimo podjętej reanimacji, życia 44-latka nie udało się uratować.

Po otrzymaniu zgłoszenia policja rozpoczęła poszukiwania. W mieście uruchomiono blokady dróg, a funkcjonariusze prowadzili kontrole na trasach wyjazdowych. Według informacji podawanych przez portal wPolsce24 jeden z domniemanych sprawców został zatrzymany w pobliżu konsulatu Białorusi. Nieoficjalnie mówi się, że zatrzymany może być obywatelem tego kraju. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone przez śledczych.

– Doszło do zabójstwa, najprawdopodobniej z użyciem broni palnej – powiedział portalowi Podlaski.info prokurator Marcin Kozak, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Na miejscu pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczamy ślady i przesłuchujemy świadków – dodał.

Kim był Siemion Skrepetski?

Duże zainteresowanie sprawą wywołały informacje dotyczące tożsamości ofiary. Według doniesień Podlaski.info zamordowanym miał być Siemion Skrepetski – rosyjski artysta, bloger i działacz opozycyjny, który od lat krytykował politykę Kremla. W swoich pracach miał poruszać tematykę sytuacji społecznej i politycznej w Rosji, a po opuszczeniu kraju kontynuował działalność artystyczną oraz publicystyczną na emigracji.

Portal Podlaski.info podaje, że Skrepetski w ostatnich dniach przebywał w Berlinie, gdzie uczestniczył w wydarzeniach poświęconych wojnie na Ukrainie oraz działalności rosyjskiej opozycji. Miał również publicznie ostrzegać przed rosyjskimi i białoruskimi operacjami wpływu prowadzonymi na Zachodzie.

Pojawiły się doniesienia o możliwych powiązaniach napastników z Białorusią. Na obecnym etapie postępowania nie przedstawiono jednak dowodów wskazujących na udział służb specjalnych ani na polityczny charakter zabójstwa.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Funkcjonariusze zabezpieczają monitoring oraz przesłuchują świadków zdarzenia. Policja apeluje także do osób, które w poniedziałek rano przebywały w rejonie ulic Terebelskiej i Królowej Jadwigi oraz posiadają nagrania z wideorejestratorów lub telefonów komórkowych,, o kontakt ze służbami.