W poniedziałek, 15 czerwca na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej nieznany sprawca oddał kilka strzałów z broni palnej w kierunku innego mężczyzny – poinformowała Lubelska Policja. Poszkodowany odniósł śmiertelne obrażenia i zmarł na miejscu zdarzenia.

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Jeszcze w poniedziałek policja ustaliła tożsamość zastrzelonego. To 44-letni Rosjanin. RMF FM podaje, że mężczyzna był znanym artystą i otwartym krytykiem prezydenta Rosji, Władimira Putina. RMF FM podaje, powołując się na nieoficjalne ustalenia reportera, że zabójstwo przypominało egzekucję. Sprawca miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, po czym strzelić do już leżącego mężczyzny.

Służby zabezpieczyły rejon, w którym padły strzały. Teren został odgrodzony taśmami, a śledczy przystąpili do zabezpieczania śladów oraz ustalania szczegółowych okoliczności tego ataku.

Sprawcy nie udało się zatrzymać. Policja prowadzi intensywne poszukiwania, a mieszkańcy miasta są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zatrzymano natomiast trzy inne osoby, które mogą mieć związek z zabójstwem. Jak podaje RMF FM, to m.in. mężczyzna trudniący się przewozem osób, Dwie z zattrrzymanych osób wciąż są w areszcie, jedną wypuszczono na wolność.

Do poszukiwań dołączyli funkcjonariusze z pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Obława w Białej Podlaskiej

Sprawca uciekł od razu po oddaniu strzałów. Komendant policji w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla wszystkich funkcjonariuszy. W akcję poszukiwawczą zaangażowano także siły z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. „Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu” – napisano we wcześniejszym komunikacie policji.

Służby mundurowe sprawdzały wyjeżdżające z miasta samochody oraz przeczesywały okolice zdarzenia. Motywy oraz dane personalne uciekającego sprawcy nie zostały ustalone przez śledczych. Podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy policji, potwierdził, że napastnik cały czas pozostaje na wolności. – Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Ranny mężczyzna zginął – powiedział rzecznik.

Policja poinformowała też, że „na terenie powiatu bialskiego nie doszło do innych zdarzeń z wykorzystaniem broni”, poprosiła o korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji i niepowielanie nieprawdziwych wiadomości.

Służby w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Policja apeluje do świadków strzelaniny

Mundurowi apelują o pilny kontakt do osób, które mogą pomóc w ujęciu sprawcy. „Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie prosimy o kontakt z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10”. Służby podkreślają, że zgłoszenia można przekazywać anonimowo.