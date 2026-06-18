„Rzeczpospolita” potwierdziła swoje wcześniejsze informacje – nadal najsilniejszą hipotezą śledztwa jest trop czeczeński. Co zatrzymany obywatel Gruzji ma wspólnego z Czeczenią? – W Gruzji jest bardzo duża diaspora czeczeńska – mówi nam nasz informator.

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Zamordowany w Białej Podlaskiej Rosjanin nie chciał ochrony

Polskie służby są wstrzemięźliwe w informowaniu o ustaleniach śledztwa. Niewykluczone, że zabójca miał pomocników.

W Sejmie gen. Radosław Kujawa, zastępca koordynatora służb specjalnych wyjaśniał 18 czerwca posłom, że Robert Kuzowkow był wielokrotnie przestrzegany przez polskie służby o „zagrożeniu”. – Mieliśmy dowody, że zagrożenie to jest realne. Nie udało nam się przekonać go, by skorzystał z ochrony dla dobra jego i jego rodziny – przyznał gen. Kujawa. Rosjanin sam musiałby złożyć wniosek do policji o ochronę.

Kujawa mówił też posłom, że działalność ofiary, obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta Kuzowkowa, „miała charakter otwarty i spektakularny, w związku z tym spotykała się z reakcjami zarówno osób aktywnych w internecie, jak też osób, które stwarzały realne, mogły stwarzać realne zagrożenie dla jego życia”.

Według informacji „Rzeczpospolitej” od 15 czerwca rodzina zamordowanego Rosjanina objęta jest pełną ochroną.

Donald Tusk informuje o zatrzymaniu podejrzanego o udział w zabójstwie Rosjanina

O godz. 13 odbędzie się konferencja prasowa ministrów i przedstawicieli służb na temat ustaleń śledztwa po zabójstwie Kuzowkowa. Wcześniej premier Donald Tusk poinformował, że doszło do zatrzymania osoby podejrzewanej o udział w zabójstwie.

O szczegółach dokonanego zatrzymania poinformowała policja. „Dziś rano pod Warszawą policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji w Białej Podlaskiej” – przekazano.

„Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. W zatrzymaniu brali kontrterroryści z BOA i SPKP w Lublinie.”– czytamy.

Do zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej doszło 15 czerwca między godziną 9.30 a 9.45. Prokuratura informowała, że do Skrepeckiego podszedł mężczyzna, który oddał do niego trzy strzały z broni krótkiej, a gdy ofiara upadła na ziemię, napastnik podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Okoliczności zabójstwa wskazywały na egzekucję.

Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.