Tusk poruszył temat zabójstwa w Białej Podlaskiej podczas środowej konferencji prasowej. – Wszystko wskazuje na to, że zabójstwo Rosjanina Roberta K. w Białej Podlaskiej miało charakter polityczny – mówił szef rządu.

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Dodał, że jeśli było to na zlecenie Rosji, to jest to bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym. - To jest terroryzm państwowy - zaznaczył.

Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Zatrzymano podejrzanego

W czwartek rano Tusk przekazał, że doszło do zatrzymania osoby podejrzewanej o udział w zabójstwie.

O szczegółach dokonanego zatrzymania poinformowała policja. „Dziś rano pod Warszawą policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji w Białej Podlaskiej.” - przekazano.

„Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. W zatrzymaniu brali kontrterroryści z BOA i SPKP w Lublinie.” - czytamy.

Egzekucja w Białej Podlaskiej. Zginął krytyk Putina

Do zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej doszło w poniedziałek 15 czerwca między godziną 9.30 a 9.45. – Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej wspólnie z komendą miejską policji w Białej Podlaskiej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 44-letniego obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K., który w przestrzeni medialnej występował jako Simon Skrepecki i prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań władz Federacji Rosyjskiej – mówił na konferencji prok. Kozak.

– Na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały pięć ran wlotowych i dwie wylotowe, usytuowane w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie – relacjonował rzecznik prokuratury.

Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów

Po zabójstwie Rosjanina komendant miejski policji w Białej Podlaskiej zarządził alarm i powołał wszystkich policjantów do służby, w działaniach brali udział funkcjonariusze z pionów kryminalnego, prewencji oraz ruchu drogowego. Prokurator i policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, podczas tych działań, jak podali śledczy, znaleziono łuski oraz nabój kalibru 9 mm. Sekcja zwłok zabitego Rosjanina rozpoczęła się w środę rano.

W ramach prowadzonego dochodzenia zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Stwierdzono później, że nie mieli oni związku ze sprawą i zostali wypuszczeni z aresztu.

"W wyniku przeprowadzonych czynności nie potwierdziła się hipoteza, że mieli oni związek z zabójstwem w Białej Podlaskiej w związku z tym po przesłuchaniu ich w charakterze świadka, prokurator zdecydował o ich zwolnieniu" - powiedział w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak.