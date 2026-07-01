Podczas spotkania z grupą watykanistów w ambasadzie Włoch przy Stolicy Apostolskiej kardynał Parolin został zapytany o środowe wyświęcenie bez zgody papieża czterech biskupów w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X.

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Spotkanie z grupą watykanistów w ambasadzie Włoch

Odbyło się ono w środę w miejscowości Econe w Szwajcarii, gdzie znajduje się ośrodek tradycjonalistów. To były drugie w historii święcenia lefebrystów po tych w 1988 r., w wyniku których Watykan nałożył ekskomunikę na wyświęconych biskupów.

Kardynał Parolin podkreślił, że odczuwa "wielki ból" z powodu święceń. – Akt tego rodzaju głęboko rani jedność Kościoła – oświadczył. – To akt schizmatyczny, który rozbija jedność Kościoła i który będzie miał konsekwencje – stwierdził. Przypomniał, że święcenia bez zgody papieża obłożone są precyzyjnymi karami.

Kardynał Parolin o lefebrystach

Komentując to, że lefebryści odrzucają nauczanie Soboru Watykańskiego II, podkreślił: – To jest kamień milowy w historii Kościoła i musi on zostać przyjęty.

Sekretarz stanu zaznaczył, że nie wie, kiedy i w jakim trybie konsekwencje tego aktu zostaną ogłoszone. Wyraził zarazem nadzieję, że możliwe będzie wznowienie dialogu z lefebrystami.