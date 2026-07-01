Podczas spotkania z grupą watykanistów w ambasadzie Włoch przy Stolicy Apostolskiej kardynał Parolin został zapytany o środowe wyświęcenie bez zgody papieża czterech biskupów w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X.

Spotkanie z grupą watykanistów w ambasadzie Włoch

Odbyło się ono w środę w miejscowości Econe w Szwajcarii, gdzie znajduje się ośrodek tradycjonalistów. To były drugie w historii święcenia lefebrystów po tych w 1988 r., w wyniku których Watykan nałożył ekskomunikę na wyświęconych biskupów.

Czytaj więcej

Leon XIV
Dyplomacja
Watykan dystansuje się od Rady Pokoju Donalda Trumpa. Wskazuje powód obaw

Kardynał Parolin podkreślił, że odczuwa "wielki ból" z powodu święceń. – Akt tego rodzaju głęboko rani jedność Kościoła – oświadczył. – To akt schizmatyczny, który rozbija jedność Kościoła i który będzie miał konsekwencje – stwierdził. Przypomniał, że święcenia bez zgody papieża obłożone są precyzyjnymi karami.

Kardynał Parolin o lefebrystach

Komentując to, że lefebryści odrzucają nauczanie Soboru Watykańskiego II, podkreślił: – To jest kamień milowy w historii Kościoła i musi on zostać przyjęty.

Czytaj więcej

Kardynałowie w Kaplicy Sykstyńskiej
Kościół
Sekrety wyboru papieża Leona XIV. Zakazany przedmiot w kieszeni kardynała

Sekretarz stanu zaznaczył, że nie wie, kiedy i w jakim trybie konsekwencje tego aktu zostaną ogłoszone. Wyraził zarazem nadzieję, że możliwe będzie wznowienie dialogu z lefebrystami.