W dwóch modelach telewizorów LG wykryto luki umożliwiające przejęcie kontroli nad urządzeniem
Według ustaleń badaczy SSD Secure Disclosure w systemie istniały trzy luki. Ich połączenie pozwalało osobom trzecim na uzyskanie najwyższych uprawnień administratora, czyli root. Haker mógłby dzięki temu wykonywać polecenia systemowe i ingerować w działanie telewizora. Aby przeprowadzić atak, sprawca musiałby jednak mieć dostęp do tej samej sieci lokalnej, z którą połączono urządzenie.
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Jak podaje Tysol, luki potwierdzono w modelach LG 32LQ636BPSA oraz LG 27TQ600SW. Oba telewizory korzystały z systemu webOS w wersji 7.5.7-25 i oprogramowania układowego 04.54.40. Nie ustalono dotąd, czy ten sam problem występuje w innych modelach lub wersjach oprogramowania.
Błędy dotyczyły mechanizmu komunikacji systemu, w tym usługi parowania telewizora z aplikacją LG ThinQ. Ich wykorzystanie pozwala ominąć zabezpieczenie kodem PIN, a następnie uzyskać szeroką kontrolę nad urządzeniem bez wiedzy użytkownika.
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Producent podjął już pewne działania w kierunku rozwiązania tego problemu, udostępniając poprawkę bezpieczeństwa. Właściciele wspomnianych modeli telewizorów powinni więc sprawdzić w ustawieniach dostępność aktualizacji i zainstalować najnowszą wersję.
Jak informuje Tysol, dotychczas nie odnotowano prób wykorzystania wspomnianych luk. Wcześniejsze problemy z bezpieczeństwem webOS zgłaszano m.in. w 2024 roku.
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