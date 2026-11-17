Obrońcy prezesa i wiceprezesa Trybunału powiedzieli po wyjściu z sali w Sądzie Okręgowym w Warszawie, iż poinformowano ich o zakończeniu posiedzenia dotyczącego wniosków ws. Święczkowskiego i Sochańskiego. Jak dodali, nie rozpoznano składanych przez nich wniosków.

Reklama Reklama

Sędzia TK Magdalena Bentkowska poinformowała zaś PAP o zakończeniu części zgromadzenia, podczas której miało odbyć się wysłuchania sędziów, a teraz kontynuacja zgromadzenia zaplanowana jest w TK.

Zgromadzenie Ogólne sędziów TK. Wysłuchanie w Sądzie Okręgowym zakończone

Zgodnie z zarządzeniem Anny Korwin-Piotrowskiej zgromadzenie ogólne zostało zwołane na godz. 9 we wtorek w siedzibie TK. Na godz. 12 zaplanowano natomiast wysłuchanie sędziów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

Bogdan Święczkowski: to jest spotkanie towarzyskie

Jeszcze przed rozpoczęciem ZO Bogdan Święczkowski mówił w telewizji wPolsce24, że otrzymał SMS od Anny Korwin-Piotrowskiej, z którego wynikało, że może stawić się o godz. 12, ale „w Sądzie Okręgowym w Warszawie, na Alei Solidarności”. – Więc nie wiemy tak naprawdę, gdzie się odbywa to zgromadzenie ogólne, które oni tak nazywają, bo to jest spotkanie towarzyskie – stwierdził Święczkowski.

Zapowiedział, że nie pojawi się w sądzie o godz. 12. Pytany o dalsze plany na ten tydzień, odpowiedział: „zobaczymy, co się stanie”. Dodał również, że „jest spakowany na wszelki wypadek, gdyby go chcieli zatrzymywać i tymczasowo aresztować”.

Do Sądu Okręgowego w Warszawie przybył natomiast jeden z pełnomocników Święczkowskiego, mec. Bartosz Lewandowski. Zapytany o zawartość wniosków dotyczących immunitetów, odpowiedział, że nie zna ich treści, ponieważ pełnomocnicy „nie mogli nawet złożyć pisma w budynku Trybunału Konstytucyjnego”. – Biuro podawcze jest zamknięte, nas nie wpuszczono zarówno od strony głównej, jak i przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (…) – powiedział mec. Lewandowski.

Podkreślił również, że w ocenie pełnomocników całe wydarzenie „to nie jest posiedzenie, tylko spotkanie”. Wcześniej, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, mec. Lewandowski informował, że pełnomocnicy Święczkowskiego chcą uzyskać w sądzie dokumenty dotyczące sprawy i „chętnie się spotkają z trójką sędziów i piątką prawników”.

Wnioski o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego

W ostatnich tygodniach prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował kilka wniosków o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. Niektóre z nich obejmują również żądanie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Jak informowała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, wnioski dotyczące prezesa TK odnoszą się m.in. do nieuprawnionego wykorzystania materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej oraz ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o okres, w którym Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego, czyli lata 2016–2022.

Prokuratura wnosi także o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w związku z podejrzeniem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Zarzuty dotyczą m.in. uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych, naruszania ich praw pracowniczych, a także delegowania prokuratorów z naruszeniem obowiązujących przepisów w czasie, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym.

Wnioski zostały skierowane do Trybunału Konstytucyjnego 30 października. Stało się to po tym, jak przedstawiciele grupy sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem, przejęła kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym. Wydała również zarządzenie o przerwie w wykonywaniu czynności przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Kolejny wniosek trafił do Trybunału na początku listopada. Dotyczył podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zakupem przez Prokuraturę Krajową systemu Hermes.

W miniony piątek Anna Korwin-Piotrowska poinformowała o odmowie przyjęcia jednego z kilku wniosków dotyczących Święczkowskiego. Jako powód wskazała braki formalne.

Prokurator generalny skierował także wniosek o uchylenie immunitetu wiceprezesowi TK Bartłomiejowi Sochańskiemu. Dotyczy on podejrzenia uniemożliwiania sędziom Trybunału wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.